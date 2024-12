Le Disney le plus populaire de tous les temps n'est pas un dessin animé : les fans peuvent enfin découvrir la suite

Mastodonte du cinéma mondial, Disney a proposé de nombreux succès du cinéma d'animation. Mais son plus gros succès au box-office n'est pourtant pas l'un de ses dessins animés cultes.

Depuis leur création il y a plus de 100 ans, les studios Disney ont fait le bonheur des petits et grands, berçant l'enfance de chaque génération avec de nombreux films devenus ultra-populaires. Mais, c'est pourtant très surprenant, le film Disney qui a généré le plus de recettes au box-office mondial n'est pas un dessin animé, si l'on exclut les productions Marvel, Pixar, 20th Century Fox ou encore Lucasfilm, qui ont certes été rachetées par Disney ces dernières années, mais qui proposent tout de même des œuvres différentes des "originals" du studio de Mickey.

Sorti en 2019, Le Roi Lion est la production Disney qui a été la plus populaire de l'histoire des studios Disney. Mais attention, on ne parle évidemment pas du film d'animation culte sorti en 1994, mais bien de son adaptation en live action, réalisée par Jon Favreau. Avec 1,66 milliard de dollars engrangés à travers le monde, il devance d'autres films d'animation des studios Disney, comme les deux opus de La Reine des Neiges (14e et 23e du classement).

Le succès du film est tel qu'une suite voit le jour : Mufasa : le Roi Lion. Réalisé par Barry Jenkins (Moonlight), ce prequel sera centré sur le père de Simba, et plus particulièrement son enfance de lionceau orphelin, qui rencontre un jour l'héritier d'une lignée royale. Là, débute une aventure riche face à un adversaire menaçant, qui mettra à mal leurs liens d'amitié. Ce film est sorti en France ce mercredi 18 décembre 2024 au cinéma.

Les deux films qui explorent encore davantage l'univers du Roi Lion (qui est elle-même inspirée de la pièce Hamlet de Shakespeare) emploient la technique de l'animation 3D, en proposant toutefois quelques différences légères au long-métrage d'animation pour le rendre plus actuel. En version originale, c'est un véritable casting de stars qui a prêté ses voix au personnage, avec Donald Glover, Beyoncé ou Mads Mikkelsen à la distribution.

Souvent critiqués pour proposer seulement des copies paresseuses de films d'animation existants, les films live action de Disney sont néanmoins très populaires. La première adaptation du Roi Lion l'a prouvé en devenant le 10e plus gros succès au box-office mondial de tous les temps. A voir désormais si le film centré sur Mufasa connaîtra un succès similaire.