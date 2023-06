"On pourrait le perdre" : cet acteur a peur que Tom Cruise se tue en faisant une cascade

A 60 ans, Tom Cruise réalise une nouvelle cascade ahurissante (et dangereuse) dans le nouveau Mission Impossible. Ce qui inquiète le reste de l'équipe.

Tom Cruise est un adepte des cascades les plus impressionnantes. Et à chaque film, l'acteur de 60 ans repousse de nouvelles limites. Après avoir sauté entre deux immeubles, grimpé sur un avion en plein décollage ou escaladé un gratte-ciel, le comédien s'est lancé un nouveau défi dans Mission Impossible : Dead Reckoning, en salles le 12 juillet 2023.

Dans ce septième épisode de la franchise de films d'action, Tom Cruise conduit une moto jusqu'au bord d'une falaise... et saute avec l'engin dans le vide. Un nouvel exploit réalisé au premier jour du tournage pour permettre à l'acteur de l'aborder dans les meilleures conditions... Mais aussi pour pouvoir se retourner si un accident dramatique s'était produit.

Le jour où Tom Cruise a frôlé la mort

Ce qui est certain, cette nouvelle cascade de Tom Cruise a encore filé des sueurs froides à ses collègues. Sur le tapis rouge du septième épisode de la saga, Simon Pegg, qui incarne Benji Dunn depuis Mission Impossible 3, a confié son inquiétude à chaque fois que son ami réalise une cascade : "On a toujours peur qu'un jour, les choses tournent mal, et qu'on pourrait perdre Tom", a-t-il confié au micro de Deadline. "Chaque fois qu'il fait une grosse cascade, on a peur. Mais il s'en sort toujours."

L'acteur a pourtant frôlé la catastrophe en tournant certains de ses films. Dans la franchise Mission Impossible on l'a vu s'accrocher à la porte d'un Airbus déjà en vol, escalader la tour la plus haute du monde à Dubaï, plonger en apnée pendant 6 minutes et gravir une montagne à mains nues. Dans Jack Reacher, c'est une course-poursuite incroyable à laquelle Tom Cruise a participé, avec encore des risques importants, bien que maîtrisés par les équipes de tournage.

Mais c'est sur le tournage du Dernier Samouraï, sorti en 2003, que Tom Cruise a été le plus proche de l'accident fatal. Il aurait pu perdre la vie selon plusieurs médias ! Alors qu'il filmait une scène à dos de cheval, le destrier de l'acteur s'est arrêté beaucoup trop tard et Tom Cruise fut à deux doigts de se faire transpercer par l'épée du comédien Hiroyuki Sanada qui arrivait en face de lui.