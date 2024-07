Netflix supprime bientôt l'un des meilleurs films romantiques de tous les temps - il vous reste quelques jours pour le voir

Envie de romance ? L'un des films les plus réussis du genre, adaptant une oeuvre culte et indémodable, quitte bientôt Netflix. Ne tardez pas pour le (re)voir.

Quoi de mieux qu'un bon film romantique pour se détendre le soir ? L'un d'entre eux est en ce moment disponible sur Netflix, mais pour encore quelques jours seulement. Cette adaptation d'un roman indémodable cumule en effet la note 89% sur Rotten Tomatoes de la part des spectateurs et 4/5 sur Allociné, en faisant l'un des plus populaires du genre. Il est également classé à la quatrième place du classement des films les plus romantiques de tous les temps du magazine Harpers Bazaar. Si ce n'est pas déjà fait, ne tardez pas à le découvrir, car il quitte très bientôt la plateforme de streaming.

Orgueil et préjugés est un film romantique en costumes et une satire sociale de la société anglaise du XVIIIe siècle, sorti en 2005. Dans cette nouvelle adaptation de l'oeuvre cultissime de Jane Austen, les filles de la famille Bennett sont pressées de se marier par leur mère, afin d'assurer leur stabilité financière. La rencontre entre l'espiègle Elizabeth et le réservé Monsieur Darcy fait des étincelles, tout en entraînant une succession de quiproquos et de retournements de situation qui vont enthousiasmer les fans du genre.

© INTERFOTO USA/SIPA (publiée le 04/04/2024)

Cette nouvelle version du roman adoré de Jane Austen adapte fidèlement l'oeuvre originale en mettant en lumière ses thématiques fortes : la place des femmes dans la société anglaise du XIXe siècle et l'utilité du mariage (pour les femmes) à cette époque.

Le réalisateur Joe Wright a réussi à proposer une version moderne et esthétique de ce grand classique de la littérature anglaise, tout en laissant la place à ses principaux interprètes, Keira Knightley (Pirates des Caraïbes) et Matthew Macfadyen (Succession), de livrer des performances saluées. Au casting, on retrouve également les acteurs Donald Sutherland (Hunger Games), Judi Dench (Skyfall), Rosamund Pike (Gone Girl), Jenna Malone (Hunger Games) ou encore Carey Mulligan (Drive, Gatsby le magnifique...).

Même si certains puristes de l'oeuvre de Jane Austen préfèrent la version sérielle de la BBC sortie en 1995, cette adaptation cinématographique d'Orgueil et préjugés est tout de même rentrée dans le panthéon des films romantiques de ces dernières années et reste l'un des meilleurs à voir. Elle a d'ailleurs été nommée plusieurs fois aux Oscars en 2005. Si vous ne l'avez pas déjà vue, Netflix propose encore de voir Orgueils et préjugés pendant quelques jours. Le film doit quitter la plateforme de streaming à partir du 14 juillet 2024. Et si vous êtes curieux de la version en série avec Colin Firth, c'est sur Pluto.TV qu'il faut se rendre.