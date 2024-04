Cette série policière française en 6 épisodes va tenir en haleine les abonnés de Netflix

Cette nouvelle série policière à voir sur Netflix devrait captiver les abonnés. Elle se regarde très rapidement et possède tous les atouts pour être un programme qui attirera la curiosité des spectateurs.

Qu'est-ce qu'on regarde sur Netflix en ce moment ? Cette semaine, les abonnés de la plateforme de streaming vont pouvoir découvrir une série policière française à ne surtout pas rater. Des acteurs connus, une enquête palpitante très librement inspirée d'un fait divers, des décors alpins... Tout est réuni pour tenir en haleine les abonnés.

Anthracite : Le mystère de la secte des Ecrins raconte comment, 30 ans après un suicide collectif lié à une secte dans un village des Alpes, une femme est retrouvée assassinée selon les mêmes rituels étranges. Un jeune délinquant, Jaro Gatsi, se retrouve alors rapidement accusé de meurtre et cherche à prouver son innocence grâce à l'aide d'Ida, une geek excentrique qui cherche son père disparu. Comme vous pouvez le deviner, Jaro Gatsi et Ida n'ont jamais existé, même si le suicide collectif et les rituels de l'Ordre du Temple Solaire ont inspiré la série Netflix.

© Christine Tamalet/Netflix

Cette secte a en effet commis un suicide collectif dans un petit village des Alpes en 1994. Vingt-cinq personnes, membres de l'Ordre du Temple Solaire, décèdent. Fondée en Suisse dix ans auparavant, cette organisation aurait fait un total de 74 victimes au cours de suicides collectifs dans les années 1994, 1995 et 1997. Si la série est très librement inspirée de ce fait divers, l'intrigue qui y est racontée, et notamment l'enquête policière qui se déroule de nos jours et va tenir en haleine les abonnés pendant six épisodes, est entièrement fictive. Rien n'est donc vrai dans Anthracite, même si certains éléments du scénario rappellent ces terribles événements.

Les amateurs de séries françaises reconnaîtront plusieurs visages au casting d'Anthracite : Le mystère de la secte des Ecrins. C'est le rappeur Hatik, révélé dans la série Validé de Frank Gastambide, qui tient le premier rôle face à Noémie Schmidt (L'étudiante et Monsieur Henri, Les Vétos, Paris est à nous).

Jean-Marc Barr (Le Grand Bleu) incarne son père, tandis que Camille Lou (Je te promets, Les Combattantes) incarne l'enquêtrice. Kad Merad et Vincent Rottiers figurent également à la distribution de la série. Derrière la caméra également, c'est le duo qui a créé les séries Profilage et Vise le cœur, Maxime Berthemy et Fanny Roberts, qui a imaginé la nouvelle création originale de Netflix.

Au total, Anthracite : Le mystère de la secte des Ecrins est composée de six épisodes, d'une heure environ : idéal pour les abonnés de Netflix qui sont pressés et n'ont pas beaucoup de temps. Celle-ci est mise en ligne sur la plateforme de streaming le 10 avril 2024.