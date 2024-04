Ce film sulfureux avec Zendaya va faire parler de lui, c'est l'événement ciné de la semaine

La star d'Hollywood est la tête d'affiche d'un nouveau film mêlant triangle amoureux et tennis. Il est à voir au cinéma dès cette semaine.

Deux mois seulement après la sortie de Dune, deuxième partie, Zendaya est de retour sur grand écran pour un nouveau film très attendu du public, mais surtout des critiques. Cette nouvelle sortie cinéma à découvrir cette semaine promet un cocktail explosif aux spectateurs : un triangle amoureux sur fond de compétition de tennis, aussi ambigu que perturbant.

Dans Challengers, la star de la série Euphoria incarne Tashi, une star montante du tennis promise à un bel avenir qui tape dans l'œil de deux autres joueurs : Art Donaldson et Patrick Sweigh. Et elle compte bien en profiter à ses fins. Car les deux amis, l'un en quête de validation constante, l'autre faisant preuve d'une impulsivité égoïste, se retrouvent alors plongés dans un triangle amoureux toxique qui va se jouer à la fois en coulisse, mais surtout sur les cours de tennis.

Derrière les caméras, les cinéphiles reconnaitront le style de Luca Guadagnino. Le réalisateur italien a déjà fait parler de lui pour le drame queer Call me by your name, qui a révélé Timothée Chalamet au grand public en 2017, et qui a surpris les spectateurs avec un road-trip cannibale dans Bones and All en 2022 (toujours avec Timothée Chalamet).

Les premières critiques ont d'ores et déjà partagé leurs avis avant la sortie du film au cinéma ce mercredi. Et autant dire que le pari de Luca Guadagnino est réussi pour Le Parisien qui salue "un film éblouissant sur fond de tennis", "très moderne". De son coté, Sud Ouest décrit un film "percutant, ambigu et follement sexy", quand Première estime qu'il s'agit d'un "retour (enfin) gagnant pour le réalisateur". 20 Minutes avertit cependant les spectateurs : le film met en scène un "érotisme propret", "les amateurs de scènes très chaudes risquent d'être déçus". A l'inverse, Le Figaro n'a pas caché sa déception en évoquant un "Jules et Jim pop et queer qui ne bouleverse pas le genre".

Si Zendaya est probablement la star la plus connue du triangle amoureux de Challengers, elle donne toutefois la réplique à deux étoiles montantes d'Hollywood. Art est incarné par Mike Faist, qui s'est fait un nom sur la scène de Broadway, avant d'incarner avec brio le chef des Jet dans le West Side Story de Steven Spielberg sorti en 2021.

De son côté, Josh O'Connor complète le trio. Les abonnés de Netflix le reconnaitront sans mal, puisqu'il a incarné le prince Charles au début de son mariage avec Diana dans deux saisons de The Crown. Le film Challengers de Luca Guadagnino, avec Zendaya, Josh O'Connor et Mike Faist, est à voir uniquement dans les salles de cinéma à partir de ce mercredi 24 avril.