L'une des séries les plus populaires de Netflix est de retour, mais tous les épisodes ne sont pas en ligne

Les abonnés de Netflix peuvent enfin découvrir la nouvelle saison de cette série ultra-populaire. Mais tous les épisodes ne sont pas encore disponibles sur la plateforme de streaming.

Il y en a peu, des séries capables de créer l'événement au point que leurs deux saisons fassent toutes deux parties du top 10 des programmes les plus populaires de Netflix depuis son lancement. C'est pourtant le cas de cette série anglophone ultra-attendue, qui revient pour une troisième salve d'épisodes après une longue attente des fans.

Lancée en 2020, La chronique des Bridgerton, adaptation des romans de Julia Quinn, est l'une des séries les plus regardées de Netflix. Produite par Shonda Rhimes (Grey's Anatomy), elle se concentre sur les histoires de coeur des Bridgerton, une famille de la haute société londonienne, durant la Régence anglaise. Chaque saison se concentre sur l'un des enfants de la fratrie et ses relations amoureuses. Et le succès à l'écran (et en librairie) ne s'est pas démenti : la première saison se positionne en quatrième place des séries les plus populaires de Netflix depuis sa création, avec 113,3 millions de vues. La seconde fait à peine moins bien : avec 93,8 millions de vues, elle est le 9e plus gros succès de la plateforme depuis son lancement. Rien de moins !

Après Daphné et le duc dans la saison 1 et Anthony et Kate dans la saison 2, au tour de Colin Bridgerton de trouver l'âme soeur. Et après deux saisons, c'est finalement dans les bras de Penelope Featherington que le troisième fils va tomber. Et pourtant, cela ne semble pas bien parti : Penelope l'a entendu se moquer d'elle à la fin de la saison 2. Pire, la soeur de Colin l'a démasquée et sait désormais qu'elle est Lady Whistledown, la commère de Londres dont la chronique à scandale est particulièrement suivie et a déshonoré la famille Bridgerton par le passé.

Vous l'aurez compris, cette troisième saison de La chronique des Bridgerton apportera son lot de drame et de larmes, mais également des scènes érotiques qui ont suscité beaucoup de conversations par le passé sur les réseaux sociaux. L'acteur Luke Newton (Colin Bridgerton) a d'ailleurs confirmé que ces prochains épisodes seront particulièrement "torrides".

Pourtant, les fans devront prendre leur mal en patience puisque l'intégralité de la saison 3 n'est pas mise en ligne immédiatement sur Netflix. En effet, la plateforme de streaming a choisi de diviser la saison en deux parties : la première est disponible depuis le 16 mai, la seconde le sera un mois plus tard, le 13 juin 2024. Une nouvelle qui devrait décevoir les abonnés, mais qui leur permettra de se languir de la suite, à l'image des personnages !