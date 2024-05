Cela fait 9 ans qu'on l'attend : le prequel de ce film d'action culte sort enfin au cinéma

Ce film d'action extraordinaire a enfin droit à un nouvel épisode, bientôt dix ans après sa sortie au cinéma. C'est l'événement à ne pas manquer sur grand écran.

L'attente a été très longue pour les fans du cinéma d'action. L'un des piliers du genre a été une véritable révolution visuelle lors de sa sortie en salles, il y a neuf ans. Annoncé depuis de nombreuses années, le nouvel opus sort enfin sur grand écran et promet de créer l'événement pour les amoureux du septième art. C'est la sortie du moment à ne pas rater.

En 2015, Mad Max : Fury Road a été une claque magistrale, une suite très réussie de la franchise créée par George Miller dès 1979. Le cinéaste australien a revisité sa propre oeuvre en offrant au spectateur une course-poursuite de deux heures, qui modifie les codes du blockbusters classique, avec une esthétique assumée et un propos résolument féministe. Le film remporte l'adhésion de la presse (avec la note de 4,4/5 sur Allociné) et du public (4,2/5) et le succès au box-office, engrangeant 380,4 millions de dollars à travers le monde.

Anya Taylor-Joy est Furiosa. © © 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

C'est pourquoi George Miller a ensuite commencé à s'atteler à un nouvel épisode, qui n'est pas tant une suite qu'un prequel. Dans Furiosa, les spectateurs vont découvrir le passé de l'héroïne au crâne rasé incarnée par Charlize Theron avant sa rencontre avec le "Max" joué par Tom Hardy dans Fury Road.

Dans le détail, ce prequel raconte comment la jeune protagoniste se retrouve, dans son enfance, enlevée par la horde de motard du seigneur de la guerre, Dementus. Ce dernier livre une bataille sans merci à Immortan Joe pour prendre le contrôle des Terres Désolées. Au milieu de cette guerre, Furiosa doit trouver le moyen de rentrer chez elle. Le film se déroulant dans le passé, le casting original n'est pas de retour. C'est Anya Taylor-Joy (Le jeu de la dame) qui prête ses traits au rôle-titre, face à Chris Hemsworth (le Thor de Marvel, ici excellent en grand méchant) et Tom Burke.

On a vu le film en avant-première au Festival de Cannes, et on peut vous l'assurer : Furiosa reprend tous les codes de Mad Max : Fury Road : une femme aux prises avec des tyrans, qui doit se battre pour son émancipation et sa survie, le tout servi par des courses poursuites et des batailles dans le désert. Si le film souffre de longueurs dans ses débuts, il est aussi jouissif que l'opus précédent et reste un véritable plaisir de cinéma. Si la presse a pu déjà se faire son avis lors de son avant-première officielle au Festival de Cannes, le 15 mai, le film sort au cinéma en France le 22 mai 2024.