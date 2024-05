"Je suis devenu une parodie de moi-même" : cet acteur iconique de Marvel regrette d'avoir joué dans un film de la franchise

Si apparaître dans la franchise de super-héros peut permettre à ses comédiens d'acquérir une notoriété retentissante, l'un d'entre eux a exprimé des regrets sur un film bien particulier de la saga.

Depuis plusieurs années déjà, les studios Marvel se sont imposés comme des incontournables dans le paysage des blockbusters hollywoodiens. Après le succès retentissant de la saga Avengers et surtout du dernier opus, Endgame (deuxième plus gros succès au box-office mondial de tous les temps depuis sa sortie en 2019), les films prenant place au sein du MCU continuent de mobiliser le public, malgré des triomphes beaucoup plus mitigés.

Pour un acteur, apparaître dans un film Marvel peut être un véritable tremplin de carrière, même si cela signifie de s'engager pour plusieurs années. Malgré tous les avantages, certains acteurs ont exprimé des regrets quant à leur apparition dans le MCU. Et, plus surprenant, Chris Hemsworth, iconique interprète de Thor et l'un des acteurs des premières heures de la saga, n'a pas caché sa déception par rapport à un long-métrage particulier, et des frustrations sur son rôle.

Chris Hemsworth et Natalie Portman dans "Love and Thunder". © LILO/SIPA (publiée le 28/05/2024)

Chris Hemsworth est devenu l'inoubliable dieu du tonnerre en 2011, avec le premier film mettant en scène le fils d'Odin. Par la suite, l'acteur australien est apparu dans tous les Avengers et dans trois autres aventures en solo. Malheureusement, sa dernière incursion dans l'univers Marvel a été une déception pour l'interprète de Thor.

L'acteur regrette son apparition dans Love and Thunder, sorti en 2022. Dans ce blockbuster réalisé par Taika Waititi, le héros renoue avec son amour de toujours, la scientifique Jane Foster (Natalie Portman), qui devient la déesse du tonnerre. Mais le film a été dégommé par les critiques de la presse et du public pour son usage beaucoup trop laborieux de la comédie, qui tombe souvent à plat voire ridiculise le protagoniste. Dans une interview à Vanity Fair en mai dernier, le comédien a admis qu'il s'est laissé "piéger par les improvisations et la folie du projet", admettant même être "devenu une parodie de [lui]-même."

Cependant, Chris Hemsworth continue d'être reconnaissant d'avoir pu incarner Thor, même s'il a pu être frustré par le rôle dans le passé : "J'avais parfois l'impression d'être l'agent de sécurité de l'équipe", se disant "remplaçable" par rapport aux autres Avengers. Un avis qui n'est pas partagé par Robert Downey Jr (Iron Man), qui estime que Thor a "la psyche la plus complexe de tous les Avengers. Il a à la fois de l'esprit et une certaine gravité, mais aussi une retenue, de l'énergie et de la douceur." Si Love and Thunder est certainement une sortie de route, il n'a heureusement pas signé la fin de la carrière de Chris Hemsworth qui brille en grand méchant de Furiosa, actuellement au cinéma.