Plus de 9 millions de spectateurs : cette série qui a battu un record d'audiences est de retour pour une nouvelle saison

Elle avait battu un record d'audiences lors de sa diffusion il y a deux ans : cette série phénomène fait enfin son retour en streaming en France.

Cette semaine, une série phénomène va créer l'événement sur les plateformes de streaming. Après une première saison qui avait battu des records d'audiences aux Etats-Unis, la suite était attendue de pied ferme par les fans depuis deux ans et débarque enfin cette semaine. Préparez-vous, car on ne va parler que de ça dans les prochains jours.

Qui va remporter la guerre, entre Rhaenyra et Alicent ? C'est tout l'enjeu de la deuxième saison de House of the Dragon, qui revient enfin après deux ans d'attente. Rappelez-vous, la première saison de ce prequel de Game of Thrones placait les pions du jeu d'échiquier pour expliquer la scission totale entre les membres de la famille Targaryen : la fille aînée du roi Viserys qu'il a appelée sur le trône d'un côté, et son fils Aegon de l'autre, né de son second mariage avec Alicent Hightower.

© Ollie Upton/HBO

La première saison s'attachait à expliquer les rancoeurs des uns et des autres, jusqu'à atteindre un point de non retour lorsqu'Aegon prend le pouvoir de force et que son frère cadet tue le fils de Rhaenyra lors d'un affrontement à dos de dragons. Pour la saison 2 qui revient dans quelques jours, la guerre est officiellement déclarée et la famille Targaryen prête à se déchirer.

Game of Thrones a été un phénomène auquel il était difficile d'échapper lors de sa diffusion de 2011 à 2019. C'est donc sans surprise que ce spin-off, qui raconte l'histoire des ancêtres de Daenerys Targaryen, a trouvé son noyau de spectateurs conquis. Et la série a réussi à transformer l'essai puisqu'ils étaient 9,9 millions à suivre le final sur HBO, la série ayant fait un record d'audiences avec plus de 9 millions de spectateurs sur son premier épisode. Seul Game of Thrones avait fait mieux, avec notamment un final de saison 8 à 19,3 millions de spectateurs, signant le record historique de la chaîne américaine en termes d'audience, toutes plateformes confondues.

La question est désormais de savoir si cette saison 2, qui promet d'accélérer les événements après la mise en place en saison 1, confirmera ces chiffres stratosphériques. Le premier épisode de la saison 2 de House of the Dragon est à découvrir dans la nuit du 16 au 17 juin 2024, sur la plateforme de streaming Max. A partir de cette date, la diffusion adopte un rythme hebdomadaire, avec un nouvel épisode à voir chaque lundi en France.