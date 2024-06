Cette star des Bridgerton est hilarante dans cette série comique injustement sous-côtée

Les acteurs des Bridgerton ont eu une carrière avant la série à succès sur Netflix. La preuve avec cette actrice principale qui était au casting d'une série hilarante, mais sous-estimée.

Difficile de passer à côté du raz-de-marée que représente La chronique des Bridgerton, puisque chaque saison fait un carton d'audiences au point de s'installer durablement dans les programmes les plus vus de Netflix. Si beaucoup de téléspectateurs y découvrent des acteurs anglophones méconnus en France, certains ont déjà fait carrière avant. C'est le cas de cette actrice principale, au casting d'une hilarante série comique en trois saisons seulement, qui est pourtant méconnue en France.

De 2018 à 2022, la série Derry Girls a fait pleurer de rire les téléspectateurs nord-irlandais avant d'arriver sur Netflix dans les pays francophones. Créés par Lisa McGee, les 19 épisodes d'une vingtaine de minutes environ racontent l'histoire personnelle de la showrunneuse à travers le quotidien de quatre jeunes irlandaises et du cousin de l'une d'entre elles, de nationalité anglaise, au début des années 1990. La particularité étant non pas de raconter (seulement) la vie d'adolescentes délurées, mais aussi de peindre le conflit nord-irlandais à Derry, l'une des villes qui en a été le plus touchées.

© NETFLIX

En utilisant l'humour et les nombreuses situations absurdes dans lesquelles se retrouvent les protagonistes, Derry Girls dépeint un sujet grave qui est encore bien présent dans l'esprit des habitants d'Irlande du Nord. Pas de matraquage politique évidemment, mais une peinture des divisions qu'a connues le pays à cette époque. Au casting, on retrouve les actrices Saoirse-Monica Jackson (The Flash), Louisa Harland (Rebelle Nell), mais surtout Nicola Coughlan, inoubliable Penelope Featherington dans Les chroniques de Bridgerton, qui prouve ici l'étendue de son talent comique.

Composée de seulement 19 épisodes d'une vingtaine de minutes environ, Derry Girls est un bonbon d'absurde et d'humour noir qui se dévore très rapidement. La série a l'avantage des se terminer avec une conclusion pour les personnages, vous n'aurez donc pas à vous lamenter en attendant de découvrir la suite. En France, les trois saisons sont disponibles en intégralité sur Netflix. Et on vous recommande de la binge-watcher en langue originale (avec sous-titres français ou non) pour savourer le délicieux accent irlandais des comédiens !