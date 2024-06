Cette série géniale s'est terminée il y a 12 ans, elle est pourtant la plus vue du moment sur Disney+

Alors que cette série a pris fin il y a déjà 12 ans, elle reste régulièrement la plus regardée sur la plateforme de streaming Disney+ en France.

C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Ce vieil adage peut s'appliquer aussi aux séries, si l'on se fie aux classements des programmes les plus visionnés du moment. En tête de Disney+, c'est un programme terminé depuis 12 ans qui trône à la première place et dans lequel les abonnés se replongent avec nostalgie. Evidemment, il lui arrive d'être détrôné, les jours où la nouvelle série Star Wars, The Acolyte, sort un nouvel épisode notamment. Mais dans le temps, son succès ne se dément pas.

Il faut dire que si cette série était diffusée de 2004 à 2012, elle était déjà très moderne pour son époque. Créée par Marc Cherry, Desperate Housewives raconte le quotidien de femmes au foyer d'un quartier résidentiel fictif aux Etats-Unis. En racontant les nombreux rebondissements qu'elles vivent à l'échelle de leur quartier (et surtout de nombreuses enquêtes policières ou des incidents dramatiques) ou à leur échelle personnelle (le mariage, la maternité, le travail...), cette comédie dramatique évoquait déjà des questions qui sont au cœur des réflexions sur la question du genre aujourd'hui, comme la charge mentale ou le désir d'enfants par exemple dans la première saison.

© REX FEATURES/SIPA

Desperate Housewives est une série en 8 saisons et 180 épisodes qui ont eu de beaux succès : les audiences moyennes de la première saison aux Etats-Unis s'élevaient à 24,3 millions de téléspectateurs, avec des chiffres en baisse pour chaque saison jusqu'à atteindre les 8,76 millions de fidèles pour sa fin. Elle a fait de ses actrices principales (Terry Hatcher, Marcia Cross, Eva Longoria, Felicity Huggman, Nicolette Sheridan, Vanessa Williams....) des stars, offrant même à certaines un second souffle dans leur carrière.

La série a également remporté plusieurs prix, comme deux Golden Globes de la meilleure série comique, et 7 Emmy Awards. Elle est, en France en tout cas, dans le top 2 des séries les plus visionnées sur Disney+, devançant Grey's Anatomy depuis plusieurs semaines. Si vous souhaitez vous replongez dans le quartier de Wisteria Lane et revivre les aventures parfois abracadabrantesques des Desperate Housewives, rendez-vous sur Disney+.