Unanimement salué, c'est le meilleur film de 2024 (pour l'instant)

Selon les avis des spectateurs, c'est le meilleur film de l'année 2024 pour le moment, il faut absolument l'avoir vu au cinéma ou en streaming.

L'année 2024 est riche en films à succès et en propositions cinématographiques acclamées par la critique et le public. Alors que la moitié de l'année est déjà passée, il est temps de faire un point d'étape sur les meilleures productions de l'année sur grand écran. Si beaucoup ont été plébiscités au box-office, avec les succès d'Un p'tit truc en plus, Vice-Versa 2 ou Le comte de Monte Cristo, c'est un autre long-métrage sorti en début d'année qui est pour le moment celui qui récolte la meilleure note des critiques et de la presse, selon plusieurs classements.

Sur l'agrégateur de critiques d'Allociné, il trône en tête des meilleurs films de l'année à ce stade avec la note presse de 4,2/5, tandis que les spectateurs lui ont octroyé la note de 4,5/5. Sur Rotten tomatoes également, il a été certifié "frais" avec 92% d'avis positifs selon la critique, et 95% selon le public. Ce film, c'est bien évidemment Dune, deuxième partie.

Il s'agit du deuxième film de Denis Villeneuve adaptant le roman fleuve de Frank Herbert. Sortie le 28 février 2024, la suite de Dune reprend l'aventure au moment où Paul Atréides rencontre les Fremen. En adoptant les coutumes du peuple d'Arrakis, il prépare sa revanche contre les Harkonnen qui ont détruit sa famille. Mais rapidement, un dilemme s'impose à Paul : embrasser son destin de maître de guerre ou choisir son histoire d'amour naissante avec Chani.

Film monumental porté par Timothée Chalamet, Zendaya et Austin Butler, Dune, deuxième partie a conquis tout le monde. Il faut dire que Denis Villeneuve propose à la fois un blockbuster imposant servi par une photographie somptueuse et une bande originale phénoménale, mais aussi par son propos, qui embrasse enfin les enjeux politiques de l'oeuvre originale, décrivant les risques du fanatisme et de la manipulation religieuse tout en questionnant la figure controversée du chef messianique.

Le film a récolté 711 millions de dollars à travers le monde, et un ultime volet est déjà prévu. En attendant, vous pouvez voir le film à l'achat ou à la location sur la plupart des plateformes de VOD.