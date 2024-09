On a vu la nouvelle série Zorro avec Jean Dujardin avant sa sortie, voici ce qu'on en a pensé

Zorro revient dans une série télévisée très attendue portée par Jean Dujardin et diffusée en streaming. Nous l'avons vue avant sa sortie, voici notre critique.

"Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro". Si vous êtes nostalgique de ce générique télévisé, voici une bonne nouvelle pour vous : le justicier masqué revient bientôt dans une série télévisée, probablement l'une des plus attendues de cette rentrée 2024. Jean Dujardin a été choisi pour incarner le protagoniste face à Audrey Dana, André Dussollier, Eric Elmosnino ou encore Grégory Gadebois.

Et autant dire que la série Zorro prend un parti-pris plutôt malin : l'intrigue débute 20 ans après la série originale, alors que Don Diego de la Vega n'a plus fait appel à son double depuis deux décennies. S'il devient maire de Los Angeles, il reste impuissant face à l'injustice et l'avidité d'un homme d'affaires local, Don Emmanuel. D'autant plus que son mariage avec Gabriella bat sérieusement de l'aile... Autant de raisons de reprendre le masque et l'épée, pour le meilleur, et surtout pour le pire.

Nous avons vu les 8 épisodes de la série Zorro avant sa sortie en streaming. Et autant dire que les téléspectateurs peuvent s'attendre à un programme rempli d'humour, avec un protagoniste bien différent de ce que son statut de héros laisse imaginer. La série mise à fond sur le divertissement et les amateurs de OSS 117 seront ravis de retrouver un Jean Dujardin hilarant, maniant aussi bien l'humour grinçant que l'humour potache, en peignant un Don Diego maladroit et pétri de contradictions, qui a beaucoup de mal à savoir qui il est tant il jongle entre ses deux identités. Le reste du casting est également à la hauteur, mention spéciale à Gregory Gadebois, aussi touchant que drôle dans la peau du Sergent Garcia.

On passe un très bon moment devant ces huit épisodes qui dépoussièrent et désacralisent ce héros que l'on connaît tous. Les débuts se révèlent être très efficaces, malheureusement, sur la longueur, la série perd de son panache pour s'embourber dans des intrigues plus dramatiques, mais moins bien tenues sur la durée. La faute, en partie, à des tournants narratifs étonnants qui semblent perdre le personnage principal de vue, et qui restent en surface, sans vraiment oser aller dans la profondeur ni offrir de véritable conclusion.

La série Zorro est diffusée sur la plateforme de streaming Paramount+ (accessible aux abonnés de Canal+ et MyCanal depuis le 20 août) à partir de ce vendredi 6 septembre. Les épisodes devraient ensuite être diffusés sur France Télévision à une date ultérieure, qui n'a pas encore été communiquée.