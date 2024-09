Cette série glaçante sur une effroyable histoire vraie a eu un immense succès : Netflix sort la suite

La saison 1 de cette série Netflix avait horrifié les abonnés : la suite sort cette semaine, et ça s'annonce une nouvelle fois effrayant.

Cela fait déjà de nombreuses années que Netflix s'est spécialisé dans le "true crime", des productions souvent documentaires qui relatent des faits divers, en faisant intervenir les protagonistes de l'affaire. Fort du succès de ces programmes, la plateforme de streaming a commencé à développer des fictions inspirées de véritables crimes sordides pour retracer la psychologie de leurs auteurs. Après Mindhunter ou Le Serpent, c'est la série d'anthologie Monstres qui a été un véritable carton avec sa première saison sortie en 2022, centrée sur la psyché trouble du serial killer Jeffrey Dahmer.

Créée par Ryan Murphy (Glee, American Horror Story) et Ian Brennan, Monstre : Dahmer avait été un tel succès (avec 115 millions de vues, elle se classe à la troisième place des séries anglophones produites par Netflix les plus populaires de la plateforme) qu'une suite a été commandée. Mais la saison 2 sera centrée sur une autre histoire vraie, tout aussi sordide, qui a défrayé la chronique aux Etats-Unis : celle de Lyle et Erik Menendez.

Ces deux frères sont accusés, le 20 août 1989, d'avoir assassiné leurs parents, José et Mary Louise "Kitty" Menendez. Leur procès a été ultra-médiatique outre-Atlantique, car il a été diffusé par la chaîne Court TV, quatorze ans après les faits. La question du mobile de ce double meurtre est d'ailleurs au centre de la bataille judiciaire, puisque les deux frères accusent leur père d'avoir commis des abus incestueux à leur encontre, tandis que la question du mobile financier (la fortune de leurs parents s'élevait à 15 millions de dollars) est également soulevée. A la fin du procès, Lyle et Erik Menendez ont été condamnés à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle.

C'est toute cette affaire que la saison 2 de la série anthologique née avec Dahmer, rebaptisée Monstres : l'histoire de Lyle et Erik Menendez, va décortiquer. Au casting, Javier Bardem (No country for old men, Dune) prête ses traits au père des deux criminels et donne la réplique à Chloë Sevigny (American Psycho) dans celui de Kitty Menendez.

Les deux protagonistes de l'affaire sont quant à eux incarnés par deux jeunes acteurs américains méconnus en France, Nicholas Chavez et Cooper Koch. Les 9 épisodes de la saison 2 de Monstres : l'histoire de Lyle et Erik Menendez sont mis en ligne sur Netflix le 19 septembre 2024.