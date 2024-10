On sait enfin qui est l'Etranger des "Anneaux de Pouvoir", le final de la saison 2 apporte les réponses

L'épisode 8 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir a été mis en ligne sur Prime Video. Ce final répond enfin à l'un des principaux mystères de la série : l'Etranger est-il Gandalf ?

Les Anneaux de Pouvoir a achevé la diffusion de sa seconde saison ce jeudi 3 octobre. Les fans du spin-off du Seigneur des Anneaux ont pu découvrir un épisode 8 riche en rebondissements, marqué par de nombreux affrontements entre les Elfes et le clan de Sauron, des morts marquantes, et des révélations. La plus importante concerne un mystère qui alimente les théories des fans depuis le tout premier épisode : qui est l'Etranger, sorcier amnésique incarné par Daniel Weyman dans la série ?

Au cours de la première saison, plusieurs théories étaient soulevées par les fans des Anneaux de Pouvoir : l'Etranger pourrait être Sauron, jusqu'à ce qu'il soit révélé qu'il s'agissait en réalité d'Halbrand. D'autres pensaient depuis qu'il pourrait s'agir en réalité de Gandalf, grâce à plusieurs indices, et notamment une réplique tirée du film La communauté de l'anneau prononcée par ce personnage amnésique : "En cas de doute, suivez toujours votre nez".

Attention, la suite contient des spoilers sur le final de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Il aura fallu attendre la fin de la saison 2, et une quête qui fait croiser l'Etranger au personnage de Tom Bonbadil (Rory Kinnear) pour que les fans puissent enfin avoir une réponse à ce mystère. Au cours de cet ultime épisode, l'Etranger affronte un mage noir avant de se faire attribuer un surnom par Nori et sa bande : "Grand-Elfe". Répété plusieurs fois, celui-ci devient alors... Gandalf. La théorie de nombreux fans est donc bien confirmée ! A voir désormais comment le mage gris, qui part rejoindre Tom Bombadil, va s'inscrire dans le grand récit de la série, à savoir l'affrontement avec Sauron.

Car la grande partie de l'épisode est effectivement consacré à la suite de la bataille d'Eregion qui oppose les Elfes à Sauron. Au cours de cet affrontement, Celebrimbor est longuement torturé par le seigneur maléfique qui finit par le tuer, après que l'elfe l'ait qualifié de "Seigneur des Anneaux". Sur le front, Elrond, Gil-galad et leur armée, vaincues, sont finalement sauvés par l'arrivée providentielle des Nains, menés par le prince Durin devenu roi après le décès de son père. En parallèle, les orques se retournent contre leur chef pour rallier Sauron, et Adar trouve la mort.

Le final s'achève logiquement par un duel à l'épée entre Galadriel et Sauron, qui se solde par la défaite de Galadriel. Sauron s'empare alors des neuf anneaux des Hommes. La magie des deux anneaux d'Elrond et Gil-galad permettent alors de sauver Galadriel et le reste des survivants de la bataille. Le champ des possible est bel et bien ouvert pour la saison 3 des Anneaux de Pouvoir, qui n'a toutefois pas encore été officialisée pour le moment par Prime Video.