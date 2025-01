C'est la série française la plus regardée du moment, même les Américains en raffolent et en ont fait un remake

Cette série française a pu dépasser les 10 millions de téléspectateurs. C'est également un succès à l'étranger, à tel point que les Américains en ont créé leur propre version, qui est désormais disponible.

C'est une success-story à la française comme la télévision n'en croise pas tous les jours. Véritable carton avec des audiences qui ont pu dépasser les 10 millions de téléspectateurs sur les premières saisons, cette série franco-belge addictive est l'un des programmes les plus populaires de la petite lucarne de ces dernières années.

Et la France n'est pas la seule à avoir succombé à ce phénomène. Les Etats-Unis ont tout simplement adoré cette histoire rocambolesque et ont décidé eux d'adapter ce programme en version anglaise, avec un nouveau casting mais exactement le même scénario et les mêmes personnages. Si les Américains ont déjà visionné ce remake en septembre dernier, la France va pouvoir jouer au jeu des sept différences lors de sa première diffusion en streaming sur notre territoire cette semaine.

Comme son nom l'indique, High Potential est un remake de HPI. L'intrigue est exactement la même que la série portée par Audrey Fleurot : on y suit Morgan, une mère célibataire de trois enfants, dotée d'un quotient intellectuel de 160. Alors qu'elle travaille comme femme de ménage dans les locaux de la police de Los Angeles, ses talents de déduction sont finalement mis à contribution pour résoudre une salve de crimes graves.

Les fans de HPI connaitront donc le scénario, mais les visages changent. La version américaine met en scène la comédienne Kaitlin Olson (Philadelphia, Hacks) dans le rôle principal. Elle donne la réplique à Daniel Sunjata (Graceland, Le diable s'habille en Prada), Javicia Leslie (Batwoman), Deniz Akdeniz (The Flight Attendant) et Judy Reyes (Scrubs).

Comme l'original en France, ce remake a obtenu des critiques plutôt correctes outre-Atlantique. Pour l'heure, les Américains n'ont adapté que la première saison de HPI, en huit épisodes. Ils étaient plus de 11,5 millions à suivre les aventures de la Morgan américaine lors de la première diffusion télévisée et en streaming simultané. Malgré ce succès, on ne sait pas encore si la version américaine sera renouvelée pour une saison 2.

En France, les fans de HPI patientent encore avant de découvrir l'ultime saison de la série. En attendant, vous pouvez donc découvrir le remake américain en streaming légal, puisque les épisodes de High Potential sont mis en ligne sur Disney+, à partir du 23 janvier 2025.