Louée pour son écriture ciselée et son jeu d'acteur impeccable, cette série acclamée est de retour

Si vous cherchez un programme comique mais que vous n'avez pas peur de grincer les dents, cette série satirique, saluée par la critique, est pour vous. Elle revient pour une suite très attendue.

Vous cherchez à vous détendre devant une série comique ? Les plateformes de streaming regorgent de programmes du genre, entre les sitcoms américaines ou les pastilles françaises, en passant par les comédies romantiques. Mais si vous êtes amateur d'humour grinçant, vous préférerez peut-être jeter un œil à une série satirique qui se moque de nos comportements et de nos sociétés quitte à les caricaturer à outrance.

Cela tombe bien, car un classique du genre fait bientôt son retour pour une nouvelle saison. Cette comédie va peut-être vous déranger, mais elle va d'abord vous séduire pour ses qualités d'écriture et les talents de ses interprètes. Ayant remporté cinq Emmy Awards et deux Golden Globes, c'est un programme qui vaut définitivement le coup d'œil.

The White Lotus est une série de la chaîne américaine HBO dont chaque saison suit les clients d'une chaîne d'hôtels en vacances dans des lieux paradisiaques. Mais les apparences sont loin de la réalité, et ces voyageurs et employés parfaits montrent progressivement leur face sombre.

Comédie de mœurs qui flirte parfois avec le drame, cette satire séduit par ses paysages idylliques et gratte le vernis de la bourgeoisie américaine. On lance le programme pour l'évasion, on reste pour le commentaire de société ! Et à chaque saison, le casting est (presque) entièrement renouvelé avec de nouveaux personnages.

La première saison à Hawaï moquait les rapports de force entre les classes sociales. La seconde, en Sicile, s'interrogeait cette fois sur les rapports entre les genres et les rapports de pouvoir qu'induit la sexualité. Les médias américains ont salué ces deux salves d'épisodes, un "expérience cinq étoiles" (CNN), "une superbe satire sur l'inégalité" (le Guardian), "l'une des meilleures séries de l'année 2021" (pour la première saison, par le New Yorker).

Une troisième saison, qui se déroule en Thaïlande cette fois, traitera davantage du rapport à la spiritualité et de la mort. Au casting, cette nouvelle salve d'épisodes verra Walton Goggins (Fallout), Aimee Lou Wood (Sex education), Carrie Coon (The Gilded Age), Michelle Monaghan (True Detective), Jason Isaacs (Harry Potter) ou encore Charlotte Le Bon se donner la réplique. Un épisode sera diffusé chaque semaine dès le dimanche 16 février aux Etats-Unis, et à partir du 17 février en France sur la plateforme de streaming Max (dans la nuit du dimanche au lundi).