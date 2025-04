Après 7 ans de diffusion, cette série devenue incontournable s'achève sur Netflix

L'une des séries emblématiques de ces dernières années sur Netflix prend fin cette semaine, sept ans après son lancement.

Les abonnés de Netflix vont faire leurs adieux à une série diffusée depuis déjà 7 ans. Depuis 2018, ce thriller tient en effet en haleine les spectateurs, qui se passionnent pour les dernières aventures de son personnage principal, peu recommandable. Mais la série prend fin cette semaine puisque la plateforme de streaming a annoncé diffuser la dernière saison.

D'abord adapté d'une trilogie littéraire écrite par Caroline Kepnes, ce programme met en scène le gérant d'une librairie qui développe des obsessions pour des femmes qui croisent son chemin de saison en saison. Sauf que ce gérant élabore des stratagèmes de plus en plus machiavéliques pour les séduire, jusqu'à commettre l'irréparable et devenir un terrifiant tueur en série. Vous l'avez peut-être compris, il s'agit de la série You.

Le personnage de Joe Goldberg, interprété par Penn Badgley (Gossip Girl), se révèle rapidement comme un psychopathe, dont les mensonges et les relations obsessionnelles et toxiques ont passionné les spectateurs depuis le début de la diffusion, en 2018. Au casting, la série a révélé plusieurs acteurs, comme Victoria Pedretti ou Tati Gabrielle ou encore Elizabeth Lai. Jenna Ortega, iconique Mercredi Adams dans la série Netflix, a également fait une apparition au cours de la saison 2.

Si les abonnés ont répondu présent pour découvrir les nouveaux épisodes de You ces sept dernières années, la critique s'est révélée plus mitigée de saison en saison. La première salve d'épisodes a été saluée pour sa subversion et son originalité, notamment grâce à ses thématiques fortes (romance toxique, satire des réseaux sociaux,...). Mais dès la saison 2, la presse commence à se lasser des schémas répétitifs de la série, malgré des tentatives de renouvellement dans les saisons 3 et 4. En France, la série continue toutefois de plaire aux spectateurs, puisque le programme décroche la note de 3/5 sur Allociné.

Les obsessions de Joe Goldberg vont donc toucher à leur fin. La cinquième et dernière saison de You est mise en ligne le jeudi 24 avril 2025 sur Netflix. La plateforme de streaming propose également tous les épisodes précédents, si vous souhaitez bénéficier d'une session de rattrapage. Sur Rotten Tomatoes, la série reste bien notée par la presse (92%), même si elle a un peu moins convaincu le public (75%).