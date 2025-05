Cette série TV avait passionné tout le monde en 2023 : la suite arrive enfin au mois de mai

Prime Video met en ligne la nouvelle saison de cette série qui avait suscité un fort engouement auprès du public.

Les abonnés de Prime Video vont être ravis : la plateforme de streaming d'Amazon met en ligne en mai la suite d'une série attendue, qui avait tenu en haleine les abonnés lors de ses débuts il y a deux ans. Considérée comme "la meilleure série française de l'année 2023" selon la note spectateur d'Allociné, celle-ci a réussi l'exploit de détrôner la première saison de The Last of Us sur Prime Video lors de la diffusion de leurs premières saisons respectives.

Il faut dire que ce programme d'action propose de nombreuses scènes pleines de tensions et des séquences dignes de blockbusters américains, sans oublier d'être documenté et donc réaliste. Et pour cause : l'intrigue se déroule au sein des Forces Spéciales françaises, alors que celles-ci sont déployées en Irak, à la veille de la bataille de Mossoul, en octobre 2016. Les soldats de cette unité spéciale doivent exfiltrer des proches d'un émir français de Daesh en échange de sa collaboration.

© CN2_350_©Sifeddine.ElAmine.Wd-

Lors de sa diffusion en 2023, la première saison de Coeurs noirs avait impressionné par sa mise en scène qui propose une immersion totale au cœur de ce commando des Forces spéciales. Les spectateurs avaient tenu les aventures du Groupe 45 avec attention, faisant de la série à la fois un succès critique et populaire.

La saison 2 de Coeurs noirs reprend directement après les événements de la première saison, c'est-à-dire après l'enlèvement de la snipeuse Sab. Mais la mobilisation du Groupe 45 va être ralentie par l'arrivée d'un agent de la DGSE et les négociations compliquées avec Zaïd. A cela, s'ajoutent des situations complexes sur le terrain et des conflits au sein du commando, la mission s'annonce périlleuse.

Le casting de la première saison, réalisée par Frédéric Jardin, est de retour : on retrouve notamment Nicolas Duvauchelle, Nina Meurisse ou encore Jérémy Nadeau dans les premiers rôles. La saison 2 de Coeurs noirs est mise en ligne sur Prime Video le 9 mai 2025. Et si vous avez raté la première saison, composée de six épisodes de 52 minutes chacun, celle-ci est également disponible sur la plateforme de streaming d'Amazon.