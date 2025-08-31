Tout le monde se trompe : Sean Connery n'est pas le premier James Bond, un autre est passé avant lui

Avant l'acteur écossais, un autre comédien a porté le smoking de l'agent 007... Mais tout le monde l'a oublié !

Comme dans tous les domaines, le cinéma est pétri d'idées reçues qui ont la vie dure et qui même se propagent à mesure que les générations défilent. Contrairement aux croyances populaires, L'Etrange Noël de Monsieur Jack n'est pas un film réalisé par Tim Burton, Anastasia n'est pas un film des studios Disney, Hayao Miyazaki n'a pas réalisé tous les films Ghibli... Et Sean Connery n'a pas été le premier acteur à incarner James Bond.

Il est de plus en plus courant de penser en effet que l'acteur écossais, décédé en 2020, est le tout premier à avoir incarné l'agent secret au permis de tuer. Il faut dire que sa carrière décolle véritablement grâce à James Bond contre Docteur No et que le film est sorti en 1962, seulement 9 ans après la publication du premier roman de Ian Fleming, le 13 avril 1953. Mais en réalité, un autre comédien avait déjà interprété l'espion au service secret de sa majesté, en 1954, huit ans avant la version de Sean Connery.

© RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA (publiée le 27/08/2025)

Ian Fleming a publié Casino Royale en 1953, avec plus de 8000 exemplaires vendus en un an au Royaume-Uni, mais seulement 4 000 aux Etats-Unis la première année de sa sortie. Le cinéma ne s'y intéresse donc pas tout de suite, mais la télévision, si ! Un an plus tard, la chaîne CBS lance une série de téléfilms, Climax !. Le troisième épisode est une adaptation du premier roman mettant en scène les aventures de 007. L'intrigue se déroule cependant aux Etats-Unis et le nom du personnage est modifié (James Bond devient Jimmy Bond, mais personne n'est dupe).

A cette occasion, c'est Barry Nelson qui porte le smoking de l'espion au service de sa Majesté. L'expérience ne sera toutefois pas renouvelée, et l'acteur poursuivra tranquillement sa carrière aux Etats-Unis. Barry Nelson a été nommé pour un Tony Award du meilleur acteur pour sa partition dans La loi, comédie musicale de 1977. On a également pu l'apercevoir dans les films Airport et Shining (il incarne Ullman, le directeur de l'hôtel qui interroge Jack Nicholson au moment de son embauche), mais aussi les séries Arabesque, Dallas ou Magnum.

Et James Bond dans tout ça ? Il faudra attendre les années 1960 pour que le nom de James Bond revienne dans les conversations. Car, en 1961, le président américain John Fitzgerald Kennedy révèle dans une interview au Life Magazine que le roman Bons baisers de Russie fait partie de ses livres préférés. Ni une, ni deux, les producteurs de cinéma s'emparent de l'affaire et choisissent Sean Connery pour incarner James Bond. Le reste de cette aventure cinématographique est entré dans l'histoire, puisque 007 est encore aujourd'hui l'une des sagas les plus populaires du grand écran. La question est désormais de savoir : qui sera le prochain acteur à enfiler le costume ?