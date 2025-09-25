On n'en peut plus d'attendre ce film Netflix : le casting est dément et il sort à la fin de l'année

C'est l'une de nos grosses attentes de ces prochains mois en fin d'année sur Netflix.

La fin de l'année est généralement la période des grosses sorties. Au cinéma, les spectateurs pourront découvrir Zootopie 2, Avatar 3 ou l'adaptation de La femme de ménage. Sur Prime Video, les abonnés pourront dévorer la saison 2 de Fallout, quand ceux de Disney+ découvriront la suite des aventures de Percy Jackson.

Et sur Netflix alors ? Il sera possible de découvrir pendant les fêtes l'un des films les plus attendus de l'année. Sur Linternaute, nous faisons d'ailleurs partie des abonnés impatients de découvrir ce long-métrage. Il faut dire qu'il s'agit de la suite d'une franchise populaire, très bien écrite et toujours servie par un casting de stars. Ce troisième épisode ne fait visiblement pas exception.

© Courtesy of Netflix © 2025

Wake Up Dead Man est le troisième volet de la franchise A couteaux tirés, saga de films policiers débutée en 2019, avec l'introduction du détective Benoît Blanc. Le personnage est incarné à la perfection par Daniel Craig, l'enquête est finement menée, le whodunnit (en gros "qui est l'assassin" en bon français) tient en haleine, l'esthétique est léchée, la satire sociale piquante... C'est un succès populaire évident.

Netflix a donc signé un contrat avec le réalisateur Rian Johnson (Poker Face, Star Wars 8, Looper) pour deux suites. L'excellent Glass Onion est sorti en 2022 et a fait également de belles audiences sur la plateforme de streaming. Et il aura fallu attendre trois ans avant de retrouver le détective américain pour un nouveau volet.

Wake Up Dead Man reste encore bien mystérieux, avec un scénario très cryptique : "Benoit Blanc revient pour son affaire la plus dangereuse à ce jour", annonce simplement Netflix. Mais au vu de la qualité des deux premiers opus, on trépigne toutefois d'impatience.

Comme A couteaux tirés a pu déjà nous y habituer, ce troisième épisode réunit un casting de visages très connus. Parmi les suspects, on retrouve Josh O'Connor (The Crown, Challengers), Glenn Close (Liaison fatale), Josh Brolin (Sicario, Dune), Mila Kunis (That '70s Show, Black Swan), Jeremy Renner (Avengers), Kerry Washington (Scandal), Andrew Scott (Sherlock Fleabag), Cailee Spaeny (Civil War, Priscilla), Daryl McCormack (Twisters) et Thomas Haden Church (Sideways).

Si vous êtes aussi enthousiastes que nous, il faudra encore faire preuve d'un peu de patience. Wake Up Dead Man - une histoire à couteaux tirés sort sur Netflix exclusivement le 12 décembre. Dans quelques mois encore, mais cela reste une jolie perspective pour terminer l'année.