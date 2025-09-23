Il y a deux techniques ultimes pour accéder à un réseau Wi-Fi sans même connaître son mot de passe

Ces techniques sont idéales si vous avez oublié le mot de passe de votre réseau.

Qui n'a jamais connu la mésaventure d'égarer le mot de passe de sa box Wi-Fi ? Dans un monde de plus en plus connecté, l'accès à un réseau internet est de plus en plus primordial pour rester en contact avec son entourage, se distraire ou simplement pouvoir travailler à distance.

Mais comment faire alors si vous ne possédez plus le mot de passe d'un réseau Wi-Fi dont vous avez besoin ? Pas de panique, des solutions existent dont une technique infaillible pour accéder à la box internet que vous désirez.

Cette technique est sûrement la plus efficace et rapide pour se connecter à un réseau Wi-Fi sans passer par son mot de passe. Pour l'utiliser, il convient de passer par le partage d'accès via QR Code. Cela semble extrêmement simple, et ça l'est : cette fonctionnalité intégrée à de nombreux smartphones permet de partager en toute sécurité l'accès à une box internet. Nous précisons "en toute sécurité" puisque cette méthode ne révèle nullement le mot de passe de votre box, tout en permettant à une nouvelle personne de s'y connecter.

Pour utiliser cette technique, vous aurez besoin d'un smartphone qui possède déjà un accès au réseau Wi-Fi désiré. Rendez-vous dans les paramètres du téléphone > Connexions (ou réseau et internet) > Wi-Fi pour y trouver le réseau auquel vous souhaitez accéder. Cliquez sur ce dernier ou sur l'icône de roue dentée pour accéder à ses paramètres. Une fois sur la page de la box internet en question, vous devriez y trouver une option intitulée "Code QR" ou "Partage" avec l'image d'un QR Code. Cliquez simplement dessus pour générer un code à flasher avec votre smartphone, qui donnera donc accès au réseau Wi-Fi sans taper de mot de passe !

Une autre technique un peu moins répandue repose sur le bouton WPS. Rendez-vous dans les paramètres réseau de votre téléphone pour y trouver l'option permettant de vous connecter via WPS. Vous n'aurez ensuite qu'à trouver ce dit bouton sur votre box internet pour l'activer. Son emplacement diffère en fonction de chaque modèle de box internet, mais il dispose généralement de la mention "WPS" dessus. En cliquant dessus et en sélectionnant l'option dans les paramètres de votre téléphone, ce dernier se connectera automatiquement à votre box sans avoir à taper de mot de passe !