Amazon Prime Video : comment regarder le match Nadal/Djokovic gratuitement ?

PRIME VIDEO. Novak Djokovic et Rafael Nadal s'affrontent en quart de finale de Roland-Garros. Le match est retransmis sur Amazon, mais où, quand et comment le voir ?

[Mis à jour le 31 mai 2022 à 14h59] Amazon Prime Video retransmet un match de tennis d'exception. Rafael Nadal affronte Novak Djokovic en quart de finale de Roland Garros ce mardi 31 mai 2022. La rencontre débute à 20h00 sur la plateforme de streaming.

Bonne nouvelle pour les aficionados de tennis : il n'est pas nécessaire d'avoir un abonnement à Prime Video pour suivre la rencontre Djokovic/Nadal. Celle-ci est en effet accessible gratuitement, sous certaines conditions. Mais comment suivre en direct ce match ? Ci-dessous, retrouvez les explications détaillées pour suivre la rencontre en toute tranquillité.

Où voir le match en direct sur Prime Video ? Prime Video propose sur sa home-page de suivre en direct la rencontre entre Nadal et Djokovic. Il suffit de cliquer sur ce lien pour suivre en direct le match événement de Roland-Garros.

Exceptionnellement ce match est accessible "à tous les détenteurs d'un compte client Amazon", précise la plateforme sur Twitter. Il suffit donc d'avoir un compte Amazon pour suivre le match Nadal/Djokovic. Comment s'inscrire à Amazon ? Pour voir le match Nadal/Djokovic, il faut s'inscrire à Amazon. L'abonnement est gratuit, contrairement à l'abonnement Prime, qui donne également accès à Prime Video. Pour s'inscrire gratuitement à Amazon, c'est très simple : il suffit de cliquer sur l'onglet "Compte et listes" sur la page d'accueil du site, et sur l'onglet s'identifier. Une fois que c'est fait, un bouton "Créez votre compte Amazon" apparaît. On vous demande ensuite de rentrer votre nom et prénom, votre portail ou email et un mot de passe.

Il est nécessaire de s'inscrire à Amazon pour suivre le match Djokovic vs Nadal. Cependant, l'inscription est totalement gratuite : seule l'option Prime, qui permet d'avoir accès au reste de la plateforme de streaming, est payante. Notons également que les abonnés (payants) de Prime Video peuvent accéder aux autres matchs de Roland-Garros diffusés sur la plateforme de streaming. A partir de quelle heure se connecter sur Prime Video ? Le match Djokovic/Nadal est retransmis en direct sur Amazon Prime Video à partir de 20h, heure locale.

Le match Djokovic/Nadal est retransmis en direct sur Amazon Prime Video à partir de 20h, heure locale. Sur quels écrans se connecter à Prime Video ? Il est possible de suivre le match sur les applications Prime Video, sur mobile et web, mais également sur Smart TV.

Depuis le début du tournoi Roland-Garros, Prime Video diffuse les matchs du cour Simone Mathieu, les sessions en soirée du cour Philippe Chatrier et enfin les demi-finales et finales simples et doubles messieurs comme dames. Il suffit d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming pour suivre ces rencontres, sans avoir besoin de souscrire à un forfait supplémentaire.

Comme tous les mois, Prime Video fait le plein au mois de juin 2022. Parmi les entrées les plus attendues du catalogue, citons la saison 3 de The Boys, disponible dès le vendredi 3 juin sur Prime Video. Trois épisodes sont mis en ligne à cette date, puis le reste de la saison est diffusée à raison d'un épisode par semaine jusqu'au final, le 8 juillet 2022. Il est également possible de découvrir la première saison de la série d'espionnage Harry Palmer : the Ipcress file le 1er juin, avant de binge-watcher la saison 2 de Fairfax le 10 juin. Parmi les autres séries à suivre ce mois-ci, citons également L'été où je suis devenue jolie (17 juin), The Lake (17 juin), Sans limites (24 juin) ou encore Chloe (24 juin).

Harry Palmer : The Ipcress file (saison 1) - 1er juin

The Boys (saison 3) - 3 juin

Fairfax (saison 2) - 10 juin

L'été où je suis devenue jolie (saison 1) - 17 juin

The Lake (saison 1) - 17 juin

Chloe (saison 1) - 24 juin

The one that got away (saison 1) - 24 juin

Le monde est à toi - 1er juin

Basic Instinct - 1er juin

Ready Player one - 1er juin

Into the wild - 1er juin

127 heures - 1er juin

Gangs of New York - 1er juin

La chasse - 1er juin

Highlander - 1er juin

Le scaphandre et le papillon - 1er juin

Coming-out - 1er juin

Ali - 1er juin

Patients - 1er juin

John Wick (l'intégrale) - 6 juin

Un espion ordinaire - 13 juin

First love, le dernier Yakuza - 15 juin

My fake boyfriend - 24 juin

A$AP Rocky : Stockholm syndrome - 24 juin

Et toujours sur Amazon Prime Video, l'offre spéciale pour accéder aux matchs du championnat de Ligue 1. Depuis août 2021, la Ligue 1 est en effet proposée dans un nouvel abonnement appelé Amazon Prime Ligue 1 dans lequel les fans du championnat français pourront découvrir 80% des matchs de la Ligue 1 pour chaque journée du tournoi. Pour en savoir plus sur cette offre spécifique, notamment au sujet de son coût, vous pouvez vous diriger vers notre article dédié ci-dessus.