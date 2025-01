Prime Video : les sorties films et séries à ne pas rater en janvier 2025 sur Amazon

Quelles nouveautés voir sur la plateforme de streaming d'Amazon en ce début d'année ? Voici les films et séries à ne pas rater ce mois-ci.

Si vous souhaitez débuter l'année sous le plaid devant une plateforme de streaming, pourquoi ne pas se tourner vers Prime Video ? Le site d'Amazon propose plusieurs nouvelles entrées pour janvier 2025. Dès le 10 janvier, les abonnés pourront découvrir le dernier film d'action avec Jean-Claude Van Damme et Michaël Youn, Le jardinier.

Côté comédies, c'est Reese Witherspoon et Will Ferrell qui mènent la danse dans Vous êtes cordialement invités, à partir du 30 janvier. Le film Inarrêtable, qui retrace l'histoire vraie d'Anthony Robles, qui rêve de devenir champion de la NCAA alors qu'ill est né avec une seule jambe, est à découvrir le 16 janvier.

Côté séries, la première saison de On Call, un drame policier, est à voir à partir du 9 janvier. La nouvelle saison de The Rig est également à découvrir depuis le 2 janvier. Ci-dessous on fait le point sur toutes les nouvelles entrées au catalogue de Prime Video en janvier 2025.

The Rig : 2 janvier 2025

: 2 janvier 2025 It's in the game : Madden NFL (saison 1) : 6 janvier 2025

On Call (saison 1) : 9 janvier 2025

Harlem (saison 3) : 23 janvier 2025

Blindspar (saison 1) : 24 janvier 2025

La saga Twilight : 1 er janvier 2025

janvier 2025 Yentl : 1 er janvier 2025

janvier 2025 Le flic de Belleville : 1 er janvier 2025

janvier 2025 L'homme de la loi : 1 er janvier 2025

janvier 2025 Le prisonnier d'Alcatraz : 1 er janvier 2025

janvier 2025 Tonnerre sous les tropiques : 1 er janvier 2025

janvier 2025 Network : 1 er janvier 2025

janvier 2025 Rain Man : 1 er janvier 2025

janvier 2025 Blue Velvet : 1 er janvier 2025

janvier 2025 Elevation : 3 janvier 2025

Le jardinier : 10 janvier 2025

Je te promets : 15 janvier 2025

Watchmen : 15 janvier 2025

Mission Impossible Fallout, Rogue Nation, Protocole Fantôme : 15 janvier 2025

Inarrêtable : 16 janvier 2025

Gran Turismo : 17 janvier 2025

Nightmare Alley : 19 janvier 2025

Closer : 24 janvier 2025

Vous êtes cordialement invités : 30 janvier 2025

Prime Video a fait une entrée fracassante il y a quelques années sur les programmes sportifs phares en raflant la diffusion de plusieurs matchs de Roland Garros ou de grands événements du calendrier. La plateforme de streaming propose également l'accès aux 306 matchs de ligue 1 moyennant un abonnement à Dazn, via Prime Video Channel. En plus de votre abonnement, cela coûte 29,99 euros par mois (engagement 12 mois) ou 39,99 euros par mois (sans engagement).

Depuis août 2021, la Ligue 1 est en effet proposée dans un nouvel abonnement appelé Amazon Prime Ligue 1 dans lequel les fans du championnat français pourront découvrir 80% des matchs de la Ligue 1 pour chaque journée du tournoi.

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire dès le 11 juin. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.