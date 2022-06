Spiderhead : de quoi parle le film Netflix avec Chris Hemsworth ?

SPIDERHEAD NETFLIX. Chris Hemsworth et Miles Teller se donnent la réplique dans le film "Spiderhead", disponible sur Netflix ce vendredi 17 juin 2022.

Spiderhead est le nouveau film de science-fiction mis en ligne sur Netflix. Les abonnés de la plateforme de streaming peuvent le découvrir depuis le 17 juin 2022. Chris Hemsworth incarne un chercheur qui expérimente des drogues qui stimule certaines émotions fortes. Ses cobayes sont des détenus. Parmi eux, on retrouve Jeff, incarné par l'acteur Milles Teller (Whiplash, Maverick...). Au casting, on retrouve aussi Jurnee Smollett (Birds of Prey, True Blood) dans le rôle de Rachel et Tess Haubrich (Alien Covenant) dans celui de Heather.

Récit d'anticipation et manipulation psychologique sont au cœur de Spiderhead, autant d'éléments qui peuvent faire que le film devienne le nouveau carton de la plateforme de streaming. Sachez également que le scénario du film Netflix est adapté de la nouvelle "L'Évadé de la Spiderhead" écrite par George Saunders. Spiderhead est réalisé par Joseph Konsinski, également à l'œuvre derrière la caméra pour Top Gun 2, actuellement en salles.