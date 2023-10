Bodies : de quoi parle la nouvelle mini-série événement de Netflix ?

Adaptée d'un roman graphique, Bodies est une série, disponible sur Netflix le 19 octobre 2023, autour d'un même meurtre découvert à quatre époques différentes. Les infos sur le programme.

Bodies est une mini-série britannique composée de huit épisodes diffusés depuis ce 19 octobre 2023 sur Netflix. Inspirée par un roman graphique de Si Spencer, la série a été adaptée par Paul Tomalin (The Frankenstein Chroniques) et Danusia Samal (Gangs of London, Ghost in the Shell) et réalisée par Marco Kreuzpaintner et Haolu Wang.

Pour interpréter les quatre policiers londoniens aux quatre époques différentes, la production a choisi Jacob Fortune-Lloyd (Le jeu de la dame), Shira Haas (Unorthodox), Amaka Okafor (Greastest Days) et Kyle Soller (Andor). Un autre personnage central, Elias Mannix, est joué par Stephen Graham (The Chef, Pirates des Caraïbes).

Quelle est l'intrigue de Bodies ?

À Londres, quatre enquêteurs à quatre époques différentes du passé, du présent et du futur (1890, 1941, 2023, 2053) découvrent un même cadavre à Whitechapel. Aucune douille n'a été retrouvée près du corps dans lequel une balle est entrée sans ressortir. Il pourrait s'agir d'un complot qui se perpétue depuis 150 ans.

Quels acteurs au casting de Bodies ?

Amaka Okafor : inspectrice Sahara Hasan

Kyle Soller : inspecteur Alfred Hillinghead

Jacob Fortune-Lloyd : inspecteur Whiteman

Shira Haas : inspectrice Iris Maplewood

Stephen Graham : Elias Mannix

Tom Mothersdale : Gabriel Defoe

George Parker : Henry Ashe

Synnove Karlsen : Polly

Gabriel Howell : Elias

Michael Gibson : Jack Barber

Derek Riddell

Will Merrick

Où voir Bodies en streaming ?

Pour découvrir la mini-série Bodies, il faut se rendre sur Netflix dès le 19 octobre 2023. L'accès à la plateforme de streaming se fait par l'intermédiaire d'un abonnement. Le service est payant et il existe différentes formules : pour 5,99 euros par mois, l'offre Netflix Standard avec pub permet de regarder du contenu mais avec de la publicité.

Le forfait Essentiel coûte 8,99 euros est sans publicité mais avec un écran unique en simultané. Le forfait standard, à 13,49 euros par mois propose une qualité supérieure avec deux écrans simultanément. Enfin le forfait premium, pour 17,99 euros, permet de regarder sur 4 écrans différents en même temps.