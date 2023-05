La reine Charlotte : que vaut le spin-off des Bridgerton sur Netflix ?

LA REINE CHARLOTTE NETFLIX. Le spin-off de la Chronique des Bridgerton est sorti sur Netflix ce jeudi 4 mai 2023. Mais cette mini-série prequel vaut-elle vraiment le coup ? Nous l'avons vue, voici notre critique.

[Mis à jour le 4 mai 2023 à 9h00] L'univers des Bridgerton s'étend sur Netflix. Alors que les fans attendent toujours la saison 3 de La chronique des Bridgerton, un prequel de la série est à découvrir sur la plateforme de streaming. La reine Charlotte, qui se consacre à la romance entre la monarque et le roi George III, est disponible depuis ce jeudi 4 mai 2023.

La reine Charlotte a le mérite de donner à la série mère davantage d'ampleur, en se concentrant, cette fois-ci, sur des personnages de second plan, comme la reine du titre, mais aussi Lady Danbury ou Lady Violet, mère des rejetons Bridgerton. Ce spin-of essaie ainsi de s'éloigner des préoccupations romantiques et légères de la première série pour apporter plus de drame : maladie mentale, racisme, devoirs royaux sont autant de thématiques qui enrobent la romance entre la reine Charlotte et le roi George.

Logiquement, La reine Charlotte est bien plus sérieuse que sa grande sœur. Et c'est bien dommage : La chronique des Bridgerton est une série efficace qui fonctionne justement parce qu'elle est légère et peut s'apprécier comme un "plaisir coupable". A l'inverse, La reine Charlotte, si elle reprend certains codes des Bridgerton, est bien moins divertissante que sa grande sœur, d'autant plus qu'on connaît la fin de l'histoire et le drame du couple formé par Charlotte et George, qui apparaissent plusieurs années plus tard dans les Bridgerton. La reine Charlotte promet de plaire aux grands fans inconditionnels des Bridgerton qui cherchent à en savoir plus sur certains personnages habituellement en second plan, mais pas nécessairemetn aux autres.

La Reine Charlotte est une mini-série romantique à découvrir sur Netflix depuis le 4 mai 2023. Il s'agit d'un spin-off de la série à succès La chronique des Bridgerton. Dans ce prequel, les abonnés de la plateforme de streaming seront plongés plusieurs années dans le passé, et découvriront la romance entre le roi George III et celle qui l'épousera, Charlotte, reine en exercice dans Les Bridgerton.

Au casting de La Reine Charlotte, les fans des Bridgerton retrouveront des visages bien connus de la série originelle, comme Golda Rosheuvel (la reine Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Danbury) ou encore Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton). De nouvelles actrices vont incarner leurs rôles plus jeunes, respectivement India Amarteifio, Arsema Thomas et Connie Jenkins-Greig. Le roi George III sera incarné par Corey Mylchreest, tandis que Richard Cunningham sera Lord Bute et Tunji Kasim Adolphus.

La Reine Charlotte est un spin-off de la série La Chronique des Bridgerton. Sa date de sortie a été officialisée par Netflix à l'occasion de la sortie du premier trailer de la série. C'est le 4 mai 2023 que les abonnés français de la plateforme de streaming ont pu découvrir l'intégralité de ce prequel des Bridgerton, centré sur la romance entre la reine Charlotte et le roi George III.

La Reine Charlotte est un prequel de La Chronique des Bridgerton. Il se concentrera sur la jeunesse de certains personnages de la série mère, notamment la reine Charlotte, Lady Danbury et Lady Violet Bridgerton. La série se focalisera surtout sur la romance entre le personnage joué par India Amarteifio/Golda Rosheuvel et le roi George III. Celle-ci devrait notamment expliquer comment cette romance a été controversée et a contribué à changer les moeurs de l'époque telles qu'on peut les voir dans la série.

India Amarteifio : la reine Charlotte jeune

Corey Mylchreest : le roi George III jeune

Golda Rosheuvel : la reine Charlotte

Sam Clemmett : Brimsley jeune

Freddie Dennis : Reynolds

Arsema Thomas : Lady Danbury jeune

Adjoa Andoh : Lady Danbury

Connie Jenkins-Greig : Violet Ledger jeune

Ruth Gemmell : Lady Violet Bridgerton

Michelle Fairley : princesse Augusta

Hugh Sachs : Brimsley, secrétaire particulier de la reine

Richard Cunningham : Lord Bute

Tunji Kasim : Adolphus

Cyril Nri : Lord Danbury

Katie Brayben : Vivian Ledger

Keir Charles : Lord Ledger

La Reine Charlotte est une série dérivée de La Chronique des Bridgerton. Comme sa grande-soeur, elle n'est pas diffusée à la télévision et ne peut être vu qu'en streaming. Il suffit d'avoir un compte à Netflix pour découvrir, à partir du 4 mai 2023, la première saison de la série. Rappelons qu'un abonnement à la plateforme de streaming est payant, et que le prix peut varier de 5,99€/mois (avec publicités) à 17,99€/mois.