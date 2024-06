Sous la Seine : pourquoi le film Netflix fait polémique avant sa sortie ?

Une affaire judiciaire plonge dans la tourmente "Sous la Seine", le film de requin de Netflix sorti le 5 juin 2024.

Dans Sous la Seine, l'organisation d'un championnat international est perturbée par la présence d'un grand requin dans les eaux de la capitale, mais alors que dans la réalité le compte à rebours avant les Jeux olympiques de Paris a commencé, ce sont les jours du film qui pourraient bien être comptés. En effet, outre le débat écologique qu'ouvre le thriller de Netflix et le parallèle évident avec l'actualité de la Ville Lumière, c'est un sujet tout autre qui fait polémique et pourrait mettre en danger Sous la Seine : ses créateurs étant accusés de plagiat, le film risque d'être retiré de la plateforme peu après sa sortie.

Reprochant aux producteurs de Sous la Seine d'avoir repris l'idée d'un scénario qu'il avait imaginé en 2011, le réalisateur Vincent Dietschy a décidé d'intenter une action en justice. Pour celui-ci, les similitudes entre son projet, intitulé Silure (qui met en scène un poisson mangeur d'hommes dans le fleuve parisien à la veille des épreuves olympiques), et le scénario de Sous la Seine sont trop nombreuses pour être une simple coïncidence. De leur côté, les producteurs de Sous la Seine réfutent cette accusation et affirment n'avoir jamais entendu parler de Silure. Un procès pour "parasitisme" aura lieu le 14 juin et décidera du destin du film de Netflix, sorti plus tôt, le 5 juin.

Quelle est l'intrigue du film Sous la Seine ?

Sous la Seine se déroule en 2024, alors que la ville de Paris s'apprête à accueillir pour la première fois les épreuves du championnat du monde de triathlon sur la Seine. Mais un évènement improbable sème la panique : il semblerait qu'un énorme requin rôde dans les profondeurs du fleuve ! Une brillante scientifique (Bérénice Bejo) et une jeune activiste écologique (Léa Léviant) vont devoir faire équipe avec le commandant de la police fluviale (Nassim Lyes) pour que les épreuves sportives puissent se dérouler et éviter un bain de sang au cœur de la capitale.

Quels acteurs au casting de Sous la Seine ?

Bérénice Bejo : Sophia

Nassim Lyes : Adil

Léa Léviant : Mika

Anne Marivin : la maire de Paris

Timi-Joy Marbot : Raphaël

Anaïs Parello : Jada

Iñaki Lartigue : Juan

Où voir Sous la Seine en streaming ?

Le film Sous la Seine est sorti le 5 juin 2024 sur Netflix. Pour découvrir la terreur que peut provoquer un grand requin à Paris, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Rappelons que l'abonnement est payant, le prix pouvant varier entre 5,99 euros par mois (pour un abonnement essentiel avec publicités), 13,49 euros par mois (abonnement standard) et 19,99 euros par mois (abonnement premium).