Tout juste sacrée meilleure comédie, cette série haletante est déjà disponible en streaming

Cette série a remporté le Golden Globe de la meilleure série comique dans la nuit du 7 au 8 janvier 2024. Il est possible de la voir en France en streaming, et elle vaut absolument le coup d'œil !

Chaque année, les Golden Globes récompensent le meilleur du cinéma et de la télévision américaine. Dans la nuit du 7 au 8 janvier 2024, la cérémonie a dévoilé son palmarès complet. Et une série a raflé les principales statuettes dans la catégorie "Meilleure série comique ou musicale". Si vous ne l'avez pas encore vue, sachez qu'elle est disponible sur une plateforme de streaming en France.

The Bear : sur place ou à emporter (raccourci en The Bear) a conquis la critique et le public depuis la sortie de sa première saison en 2022. Une seconde saison a obtenu tous les succès en 2023, tandis qu'une troisième est en cours de préparation. Actuellement composée de 18 épisodes de 20 à 60 minutes, elle peut se binge-watcher en 10 heures environ.

The Bear se déroule dans les cuisines d'une sandwicherie de Chicago. Ancien chef prometteur d'un restaurant gastronomique, Carmy hérite de l'établissement de son frère après son décès. Malgré les rancœurs et les traumatismes passés, il va tout faire pour en faire l'une des meilleures adresses de la ville.

Si The Bear a été sacrée Meilleure série comique ou musicale aux Golden Globes 2024, il est important de préciser qu'il ne s'agit pas d'une sitcom à la Friends ou The Office. Il n'y a pas de gags à répétition dans cette série, loin de là. Souvent chaotique (surtout dans sa première saison), The Bear s'attache à l'écriture de personnages meurtris et traite de thématiques souvent lourdes, le deuil et la complexité des relations familiales en tête. Elle n'en oublie pas non plus d'être drôle, mais à sa manière.

En revanche, The Bear se distingue d'autres séries du paysage audiovisuel actuel par la finesse de son écriture, sa mise-en-scène ambitieuse (un épisode en plan-séquence de la première saison a marqué les spectateurs) et par l'interprétation de ses acteurs. Jeremy Allen-White et Ayo Edebiri ont remporté chacun un Golden Globe pour leur interprétation ce 8 janvier 2024, quand Ebon Moss-Bachrach, l'une des révélations du programme, était aussi nommé.

Les critiques et le public ont été séduits par les deux premières saisons de la série : The Bear récolte 99% d'avis positifs de la part de la presse et 93% du public sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. En France, tout le monde est également conquis : elle obtient la note de 4,6/5 par la presse et de 4,2/5 par le public sur Allociné. Le Parisien salue "une vraie réussite" quand Télérama loue "une série d'une rare intensité, aussi nerveuse que touchante".

Les deux saisons de The Bear sont disponibles en streaming sur Disney+ en France. Il suffit d'avoir un abonnement à la plateforme pour découvrir les 18 épisodes de la série, moyennant 5,99 euros par mois (abonnement avec publicités), 8,99 euros par mois (abonnement standard) ou 11,99 euros par mois (abonnement premium). La troisième saison sortira prochainement.