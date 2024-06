Abbott Elementary : que réserve la saison 3 enfin sur Disney+ ?

La série ABC Abbott Elementary, est de retour pour une troisieme saison diffusée depuis le 12 juin 2024 sur Disney +. Une quatrième saison est déjà annoncée pour le mocumentary primé.

La série Abbott Elementary est une sitcom humoristique sous la forme d'un faux documentaire qui met en scène les enseignants et les élèves d'une école défavorisée de Philadelphie. Les trois saisons d'Abbott Elementary sont tournées avec une seule caméra, devant laquelle s'exprime directement les personnages, à l'instar de séries comme The Office ou Parks and Recreation.

Après deux premières saisons de Abbott Elementary saluées par la critique, la troisième saison est en passe de suivre le même chemin et enregistre déjà d'excellentes audiences aux EtatsèUnis. Pour rappel, la série ainsi que ses acteurs ont été nommés et récompensés à de nombreuses reprises, notamment du Golden Globes de la meilleure série comique en 2023.

Petite particularité pour cette saison 3, elle ne comporte que 14 épisodes, alors que la saison 2 comprenait 22 épisodes. Le développement de la saison a correspondu à un mouvement social important des scénaristes américains. Une saison 4 a déjà été annoncée. En attendant, vous pouvez (re)découvrir les trois premières saisons sur la plateforme de VOD Disney +.



La série Abbott Elementary met en scène le quotidien des professeurs et des élèves d'une école primaire défavorisée de Philadelphie. Les conditions de travail et le désintérêt des pouvoirs publics sont rudes et l'établissement peine à retenir ses enseignants. La série se concentre particulièrement sur la vie professionnelle et privée de Janine Teagues, une jeune institutrice motivée et naïve, de ses collègues désabusés et de la directrice de l'établissement, absolument incompétente.

Quinta Brunson : Janine Teagues

Tyler James Williams : Gregory Eddie

Janelle James : Ava Coleman

Lisa Ann Walter : Melissa Schemmenti

Chris Perfetti : Jacob Hill

Sheryl Lee Ralph : Barbara Howard

William Stanford Davis : Mr. Johnson

Les 49 épisodes d'Abbott Elementary sont disponibles sur la célèbre de plateforme de VOD Disney ++. La plateforme du géant Disney diffuse désormais les trois saisons de la série ABC, alors qu'une saison 4 est déjà annoncée. Pour découvrir Abbott Elementary et tous les contenus exclusifs Disney +, vous pouvez vous abonner dès 8,99 euros par mois.