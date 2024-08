The Acolyte : pourquoi la série Star Wars est-elle annulée après une seule saison ?

Lucasfilm a décidé de ne pas renouveler la série "The Acolyte" pour une saison 2. Les épisodes sont disponibles sur Disney+.

Le nouvel âge d'or de Star Wars, ce n'est définitivement pas pour tout de suite. La dernière série de la franchise, The Acolyte diffusée au printemps sur Disney+, a finalement été annulée après une seule saison selon Deadline. Ce programme, qi racontait l'apogée de l'ordre Jedi et l'émergence du côté obscure de la Force durant les dernières heures de la Haute République, n'aura donc pas droit à une saison 2, malgré le souhait de sa créatrice, Leslye Headlands.

Les raisons de l'annulation de The Acolyte après seulement huit épisodes n'ont pas été divulguées. Si la série avait obtenu des critiques plutôt positives de la part de la presse (78% sur Rotten Tomatoes, 3,3/5 sur Allociné), elle avait en revanche beaucoup plus divisé les fans de la série, certains l'accusant de "wokisme" et jugeant qu'elle ne serait pas suffisamment respectueuse de l'héritage de la saga. La créatrice, Leslye Headlands, a toujours dit être une immense fan de Star Wars et de son lore. A l'inverse, la critique spécialisée y voyait au contraire une manière de moderniser la saga en perte de vitesse. Sur Allociné, la note du public tombe à 2,3/5.

En conséquence, précise le magazine spécialisé américain, les audiences n'étaient pas au rendez-vous. Malgré un lancement puissant, la série n'a pas su se maintenir sur le long terme au niveau de ses audiences, jusqu'à devenir selon des estimations "le final de saison le plus bas de toutes les séries Star Wars").

Quelle est l'intrigue de Star Wars : The Acolyte ?

Se déroulant à une époque bien antérieure à celle de la famille Skywalker, The Acolyte nous plonge un siècle avant les évènements de Star Wars : Episode I, durant les derniers jours de l'ère de la Haute République. Présentée comme un thriller mystérieux, la série évoque les pouvoirs émergents du côté obscur. Pour enquêter sur une série de crimes, une ex Padawan retrouve son Maître Jedi, mais ils doivent se confronter à des puissances bien plus redoutables qu'ils ne le pensaient.

Quels acteurs au casting de Star Wars : The Acolyte ?

Amandla Stenberg : Mae

Lee Jung-jae : Sol

Manny Jacinto : Qimir

Dafne Keen : Jecki Lon

Jodie Turner-Smith : Mère Aniseya

Rebecca Henderson : Vernestra Rwoh

Charlie Barnett : Yord Fandar

Dean-Charles Chapman

Carrie-Anne Moss : Indara

Margarita Levieva

Joonas Suotamo : Kelnacca

Amy Tsang

Où voir Star Wars: The Acolyte en streaming ?

Les fans de la saga Star Wars peuvent en découvrir davantage sur les origines de l'univers imaginé par George Lucas le 5 juin 2024 sur Disney+, avec une diffusion hebdomadaire chaque mercredi. Pour voir The Acolyte, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming au moment de la sortie de la série. Sachez que l'abonnement à Disney+ est disponible pour 5,99 euros par mois (avec publicités), 8,99 euros par mois (deux écrans mais pas de pub), ou 11,99 euros par mois (tous les avantages dont 4 écrans).