Tracker : ce qu'il faut savoir sur la nouvelle série policière de Disney+ avec Justin Hartley

Nouvelle série policière, Tracker avec Justin Hartley est disponible le 24 avril 2024 sur Disney+. Les infos sur le programme.

Très similaire à la série Le Voyageur sur France 3, avec Eric Cantona puis Bruno Debrandt, Tracker est l'équivalent américain sans en être l'adaptation : une série policière qui met également en scène un vieux loup solitaire toujours prêt à filer un coup de main aux autorités locales dans leur quête de vérité. Disponible le 24 avril sur Disney+, la série a été co-créée par Michael Cooney, Jeffery Deaver et Ben Winters, à partir du roman The Never Game, de Jeffery Deaver qui suit un justicier misanthrope toujours prêt à aider la police pour résoudre des énigmes.

Justin Hartley a été choisi pour le rôle-titre. L'acteur américain est connu pour plusieurs collaborations : il a été Green Arrow dans la série Smallville, Patrick Osborn dans Revenge, Adam Newman dans Les Feux de l'amour et Kevin Pearson dans This is us. Il est entouré, entre autres, de Robin Weigert (Deadwood) et Eric Graise (Lock & Key).

Quelle est l'intrigue de Tracker ?

Colter Shaw est un survivaliste solitaire qui sillonne le pays en utilisant ses talents de pisteur pour aider la police et les civils à résoudre toutes sortes de mystères, tout en gérant les conflits dans sa propre famille.

Quels acteurs au casting de Tracker ?

Justin Hartley : Colter Shaw

Robin Weigert : Teddi Bruin

Abby McEnany : Velma Bruin

Eric Graise : Bob Exley

Wendy Crewson : Mary Dove Shaw

Fiona Rene : Reenie Green

Marley Shelton : Erika Kennedy

Anja Savais : Kira Stine

Sofia Pernas : Billie Matalon

Dianne Doan : Sun Mai

Mee Tergesen : Ashton Shaw

Martin Roach : Clay Porter

Où voir Tracker en streaming ?

Vous pouvez visionner la série Tracker en exclusivité sur Disney ++. Les épisodes sont disponibles à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 5,99 euros par mois, l'offre Premium à 11,99 euros par mois (119,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 8,99 euros par mois (89,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum