Cette "irrésistible saga" australienne, suite d'un grand classique, est à voir absolument en streaming

Suite d'un classique de la littérature anglaise, cette série australienne disponible sur Disney+ a tout pour séduire les abonnés.

Une nouvelle série d'aventure est à découvrir en streaming cette semaine. C'est sur la plateforme Disney+ qu'il faut se rendre depuis le mercredi 17 janvier pour voir les premiers épisodes de Le Renard : prince des voleurs, qui avait déjà séduit les internautes qui l'avaient découvert avant sa sortie en France. La nouvelle série australienne de Disney+ est la suite (inventée) d'Oliver Twist, roman de Charles Dickens devenu l'un des grands classiques de la littérature anglaise. Elle se concentre plus spécifiquement sur le personnage de Jack Dawkins, surnommé "le Renard", un jeune pickpocket chef de la bande de voleurs du vieux Fagin, qui prend Oliver Twist sous son aile à son arrivée à Londres.

Dans Le Renard : prince des voleurs, on découvre ce qu'est devenu ce personnage plusieurs années plus tard. Il est désormais adulte et vie dans l'Australie des années 1950. Alors qu'il exerce le métier de chirurgien, ses retrouvailles avec Fagin le font replonger dans le monde du crime.

Cette nouvelle série en huit épisodes d'une heure environ propose donc aux abonnés de Disney+ de découvrir des intrigues mêlant braquages, opérations chirurgicales, trahison, rédemption, mais également une intrigue romantique entre le protagoniste et la fille du gouverneur qui souhaite devenir la première femme chirurgienne de la colonie australienne.

Au casting, on reconnaît Thomas Brodie-Sangster dans le premier rôle. Ce comédien britannique de 33 ans s'est fait connaître enfant (Love Actually, Nanny McPhee) avant de faire ses armes dans la saga dystopique pour adolescents Le Labyrinthe et la série Le jeu de la dame. Il donne la réplique à David Thewlis (Remus Lupin dans Harry Potter) et Maia Mitchell, vue dans The Fosters ou Good Trouble.

Sortie le 29 novembre 2023, Le Renard : prince des voleurs a charmé les premiers internautes qui l'ont visionnée avant sa mise en ligne sur Disney+. Paris-Match salue une "irrésistible saga" portée par "l'excellent" Thomas Brodie-Sangster et un "divertissement à l'humour mordant", osant la comparaison avec Pirates des Caraïbes.

Sur Allociné, on retrouvait quelques avis spectateurs qui lui donnaient la note de 3,7/5. Les spectateurs qui l'avaient déjà vue ont salué "une série très sympathique avec des personnages attachant" mais aussi un programme "divertissant", "bien pensé et bien monté".

Cette série d'aventures pleine de surprise est désormais à découvrir sur Disney+, moyennant un abonnement à la plateforme de streaming.