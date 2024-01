A voir en un week-end : cette série de guerre spectaculaire est la meilleure du moment

Attendue depuis de nombreuses années avec un casting d'étoiles montantes d'Hollywood, cette série de guerre au budget faramineux crée l'événement en ce début d'année 2024.

Cela faisait 22 ans que les fans de Frères d'armes et 13 ans que ceux de L'enfer du Pacifique attendent patiemment la sortie d'une nouvelle série de guerre spectaculaire se déroulant durant la Seconde guerre mondiale. Après cette longue attente, les neufs épisodes sortent en ce début d'année 2024.

En plus de sa lente gestation, Masters of the Air, qui a débuté sa diffusion le 26 janvier, est un projet qui réunit des pointures du cinéma américain derrière la caméra, déjà à l'oeuvre sur Band of Brothers et The Pacific. Elle est produite par le réalisateur acclamé Steven Spielberg, habitué des blockbusters à grands spectacles comme Indiana Jones ou Jurassic Park, mais également les films de guerre nerveux comme Il faut sauver le soldat Ryan. A la production, on retrouve également l'acteur américain Tom Hanks, habitué des productions de Spielberg (Le Terminal, Il faut sauver le soldat Ryan, Arrête-moi si tu peux...).

Après les parachutistes et les Marines, cette nouvelle série se concentre, cette fois, sur l'armée de l'air américaine. Dans le détail, Masters of the Air décrit le quotidien des membres de la 8th Air Force de l'US Air Force. Leur mission aussi dangereuse qu'indispensable, était de bombarder les armes et lieux stratégiques du IIIe Reich lors de la Seconde Guerre mondiale. Quitte à y laisser la vie.

Pour incarner les soldats de l'armée de l'air américaine, ce sont des étoiles montantes d'Hollywood et du cinéma britannique qui ont été choisies. Au casting, on retrouve, pêle-mêle, Austin Butler (Elvis, Dune : partie 2), Callum Turner (Les Animaux Fantastiques 2 et 3), Anthony Boyle (Derry Girls, Harry Potter et l'enfant maudit), Barry Keoghan (Saltburn, Les Banshees d'Inisherin), Ncuti Gatwa (Sex Education, Doctor Who) ou Freddy Carter (Shadow and Bone).

Masters of the Air est une série d'ampleur à la mise-en-scène très soignée, qui n'hésite pas à offrir des scènes de batailles aériennes spectaculaires, un aspect qui est rarement mis en avant dans les séries télévisées. Pas étonnant que le budget de la série soit dantesque. Plusieurs médias américains ont estimé ces dernières années que la série aurait coûté entre 250 et 300 millions de dollars, sans que le chiffre précis ne soit connu.

Pour le moment, seuls les deux premiers épisodes (deux heures) de Masters of the Air sont disponibles sur Apple TV+. La suite sera à découvrir chaque vendredi, jusqu'au 15 mars. Au total, ce seront neuf épisodes d'une heure chacun que le public pourra découvrir, idéal à regarder en un week-end. Rappelons qu'un abonnement à Apple TV+ est accessible moyennant 9,99 euros par mois, mais qu'il est également inclus dans toutes les offres d'abonnement de Canal+.