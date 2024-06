Mary & George : tout sur la série historique avec Julianne Moore

Séduction, intrigues et complots politiques sont au coeur de Mary & George, la série disponible sur Canal + et myCanal. Les infos sur le programme.

Dans l'Angleterre du XVIIe siècle, une femme, veuve et sans le sou, fait tout pour s'élever dans la société, elle et sa famille, quitte à se servir de son fils George comme d'un séduisant appât. Drame historique teinté d'érotisme, Mary & George, série britannique en 7 épisodes, est disponible à partir du 3 juin 2024 sur Canal++ et sur myCanal. Il s'agit d'une adaptation d'un récit historique The King's Assassin, de Benjamin Wooley, écrite par D.C. Moore qui avait déjà œuvré sur Killing Eve.

Pour jouer la veuve désargentée mais ambitieuse, le choix s'est porté sur Julianne Moore qu'on ne présente plus. Son fils George est interprété par Nicholas Galitzine (L'idée d'être avec toi, Cendrillon, Nos coeurs meurtris) et le roi Jacques Ier par Tony Curan (La ligue des gentlemen extraordinaires).

Quelle est l'intrigue de la série Mary & George ?

L'histoire vraie et scandaleuse de Mary Villiers, comtesse de Buckingham qui, dans l'Angleterre du XVIIe siècle, a utilisé son fils George afin qu'il séduise le roi Jacques Ier et devienne son amant tout-puissant. À force d'intrigues, la famille Villiers est devenue la plus titrée et la plus influente que la cour d'Angleterre n'ait jamais connue.

Quels acteurs au casting de la série Mary & George ?

Julianne Moore : Mary Villiers

Nicholas Galitzine : George Villiers

Tony Curran : Roi Jacques Ier

Sean Gilder : Sir Thomas Compton

Mark O'Halloran : Sir Francis Bacon

Trine Dyrholm : Reine Anne

Simon Russell Beale : Sir George Villiers

Niamh Algar : Sandie

Adrian Rawlins : Sir Edward Coke

Jacob McCarthy : Kit Villiers

Rina Mahoney : Laura Ashcattle

Emily Fairn : Jenny

Amelia Gething : Frances Coke

Tom Victor : John Villiers

Alice Grant : Susan Villiers

Où voir la série Mary & George en streaming ?

La série Mary & George est disponible sur Canal+ puis myCanal à partir du 3 juin 2024. Plusieurs offres existent : l'offre de base coûte 27,99 euros par mois (sans engagement ou avec un an d'engagement), et 22,99 euros par mois pendant 12 mois si vous vous engagez pendant 2 ans. Vous aurez accès à toutes les chaînes du bouquet Canal+ ainsi qu'à myCanal. Une offre étendue à d'autres services (Netflix, OCS, Disney+, Paramount+, Apple TV+, Insomnia et des chaînes thématiques), le Pack Ciné Séries, est accessible pour 45,99 euros par mois sans engagement ou 29,99 euros par mois pendant 12 mois avec un engagement de deux ans.