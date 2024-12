Films 2024 : notre sélection des meilleurs sorties cinéma de l'année

On fait le point sur la liste des long-métrages qui sont les grandes réussites de l'année.

L'année 2024 touche à sa fin, et les spectateurs ont répondu présents face aux grosses sorties de l'année. Des blockbusters comme Dune : deuxième partie ou Wicked, sans compter les succès fous des productions françaises Un p'tit truc en plus, Le comte de Monte-Cristo ou encore L'amour ouf.

N'oublions pas non plus les films d'auteurs internationaux comme Pauvres créatures ou La zone d'intérêt ou le film d'animation Vice Versa 2 qui ont déjà marqué l'année. Ci-dessous, retrouvez une liste non exhaustive des meilleurs films de l'année 2024 selon Linternaute, qui compile les films déjà sortis. Classée par ordre alphabétique et non par ordre de préférence, cette sélection concerne uniquement les sorties cinémas, et n'inclut pas les programmes des plateformes de streaming. Elle peut également être amenée à évoluer en fonction des dernières sorties.

Les meilleurs films de 2024