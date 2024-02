C'est officiel, la série "Percy Jackson" aura une saison 2 sur Disney+, à quelle date ?

Sans surprise, la série "Percy Jackson" reviendra bien prochainement sur Disney+ pour une suite. Voici ce que l'on sait déjà sur la prochaine saison.

Ce n'était qu'une formalité, mais c'est désormais officiel : Percy Jackson et les Olympiens, adaptation de la saga de Rick Riordan, est renouvelée pour une saison 2. L'annonce a été faite le 7 février 2024, à l'occasion de la présentation des résultats financiers de The Walt Disney+ Company pour le premier trimestre 2024.

Ce renouvellement pour une saison 2 n'est pas une surprise. En effet, la première salve d'épisodes de Percy Jackson, mise en ligne entre le 20 décembre 2023 et le 30 janvier 2024, a enregistré plus de 110 millions d'heures de visionnage selon les informations partagées par Disney, signant avec son démarrage "l'une des cinq meilleures audiences de la saison 2023".

Au micro de TV Line, le showrunner Jon Steinberg confirmait, bien avant l'officialisation de la saison 2 de Percy Jackson, qu'ils travaillaient déjà sur une potentielle saison 2. Pour l'heure, la date de sortie n'est pas encore connue puisqu'il faut également entrer en phase de tournage. Il semble cependant peu probable de découvrir la suite des aventures de Percy, Annabeth et Grover avant la fin d'année 2024 voire 2025. Elle sera toutefois mise en ligne sur Disney+, sur laquelle est déjà disponible la première saison.

La saison 2 de Percy Jackson va reprendre l'intrigue du deuxième tome écrit par Rick Riordan. Intitulé La mer des monstres, cet ouvrage décrit de nouvelles aventures du fils de Poséidon. Cette fois, il part à la recherche de la Toison d'Or avec ses amis. Une inconnue demeure cependant, celle du casting du personnage de Zeus, incarné avec brio par Lance Reddick dans l'ultime épisode de la saison 1. Son interprète est décédé le 17 mars 2023, et on ne sait pas encore si un changement de casting aura lieu, et si oui, qui sera chargé de lui succéder.