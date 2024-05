Uncle Samsik : de quoi parle la nouvelle série coréenne disponible sur Disney+ ?

Uncle Samsik est une série historique coréenne qui se déroule pendant les années 1960. Les 16 épisodes de la première saison de la série sont disponibles ce mercredi 15 mai 2024 sur Disney+.

Uncle Samsik, c'est la nouvelle série coréenne événement de la semaine. Écrite et réalisée par Shin Yeon-Shick, cette série dramatique et historique plonge les spectateurs dans la Corée du Sud des années 1960 et nous fait suivre les péripéties de l'élite et de ceux qui gravitent autour. Elle aborde

des thèmes variés comme l'amitié, la fascination ou encore l'envie

Au casting, les spectateurs reconnaîtront l'acteur Song Kang-ho, inoubliable dans Parasite, Les bonnes étoiles ou Memories of Murder. Il donne également la réplique à Byun Yo-han et Lee Kyu-hyung. Les 16 épisodes de la première saison de Uncle Samsik sont disponibles sur Hulu et en streaming sur Disney + à partir du 15 mai 2024.

Quel synopsis pour Uncle Samsik ?

Corée du sud, années 1960, le pays peine à peine à se remettre des conflits successifs. Kim San est un jeune boursier idéaliste et visionnaire qui a étudié aux États-Unis. Il ambitionne de redresser son pays et d'en faire une puissance industrialisée à l'image des USA. Il s'allie à Park Doo-chil, connu sous le nom d'oncle Samsik, un personnage trouble qui va tout faire pour aider Kim San à atteindre ses objectifs.

Quel casting pour Uncle Samsik ?

Song Kang-ho : Park Doo-chil / Uncle Samsik

Park Doo-chil / Uncle Samsik Byun Yo-han : Kim San

Kim San Lee Kyu-hyung : Kang Seong-min

Kang Seong-min Jin Ki-joo : Joo Yeo-jin

Joo Yeo-jin Seo Hyun-woo : Jung Han-min

Où visionner Uncle Samsik en streaming ?

Les 16 premiers épisodes de la série historique et dramatique Uncle Samsik sont disponibles en streaming en France sur la plateforme Disney + le 15 mai 2024. Depuis son arrivée en France en 2020, le service a su s'imposer comme un des leaders de la vidéo à la demande. Disney + doit notamment son succès à un catalogue ultra varié, composé des contenus Disney, mais aussi Marvel, StarWars et de nombreuses exclusivités. Pour découvrir Uncle Samsik et toutes les séries et films disponibles sur Disney+, vous pouvez vous abonner dès 5,99 euros par mois pour l'abonnement avec pub, 8,99 euros par mois pour l'abonnement standard, et 11,99 euros par mois pour l'abonnement premium.