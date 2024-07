Under the Bridge : le nouveau polar de Disney+ est inspiré d'un fait divers

Les ados ne sont pas tendres dans Under the Bridge, série qui retrace une affaire criminelle canadienne, disponible à ce 10 juillet 2024 sur Disney+. Les infos sur le programme.

Mais qu'est-il arrivé à Reena Virk, adolescente canadienne dont le meurtre en 1997 avait choqué ses concitoyens ? Adaptée d'un roman éponyme de Rebecca Godfrey lui-même inspiré de l'histoire vraie de cette jeune fille, une série est disponible sur l'affaire ce 10 juillet 2024 sur Disney++. Under The Bridge, composée de 8 épisodes produits d'abord par la chaîne américaine Hulu, doit son titre au lieu où l'ado a été invitée à rejoindre un groupe d'adolescents pour une fête : sous un pont. Les événements ont alors pris une tournure très violente allant jusqu'au décès de la jeune femme.

Pour jouer le premier rôle de cette série, la production a misé sur Riley Keough, fille de Lisa Marie Presley et petite-fille d'Elvis qui a déjà joué dans Mad Max : Fury Road, The Girlfriend Expérience, Daisy Jones and The Six. À ses côtés, Lily Gladstone, vue dans Billions et Killers of the Flower Moon, film de Martin Scorsese pour lequel elle était nommée, sans succès, aux Oscars.

Quelle est l'intrigue de la série Under The Bridge ?

Reena Virk, une adolescente de 14 ans partie rejoindre ses amis pour faire la fête, ne rentre pas chez elle. Godfrey et une agente de police locale enquête sur les circonstances de sa disparition.

Quels acteurs au casting d'Under The Bridge ?

Vritika Gupta : Reena Virk

Riley Keough : Rebecca Godfrey

Lily Gladstone : Cam Bentland

Izzy G. : Kelly Ellard

Chloe Guidry : Josephine Bell

Michael Buie : George Spiros

Ezra Farouke Khan : Manjit Virk

Archie Panjabi : Suman Virk

Javon Walton : Warren

Aiyana Goodfellow : Dusty

Anoop Desai : Raj Masihajjar

Où voir la série Under The Bridge en streaming ?

La série Under The Bridge en exclusivité sur Disney+. Elle est disponible à partir du 10 juillet 2024 à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 5,99 euros par mois, l'offre Premium à 11,99 euros par mois (119,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 8,99 euros par mois (89,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.