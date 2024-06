Déferlante : de quoi parle la nouvelle série coréenne de Netflix ?

"Déferlante" est une mini-série politique sud-coréenne qui sort le 28 juin 2024 sur Netflix.

Les fans d'intrigues politiques et de la Corée du Sud seront ravis, un nouveau K-drama débarque sur Netflix au mois de juin. Ce drame politique réalisé par Kim Yong-wan (If You Wish Upon Me) marque le retour du scénariste Park Kyung-su (The Chaser, Punch), après sept ans d'absence.

Déferlante, mini-série en 12 épisodes, suit la lutte de pouvoir entre le Premier ministre et la vice-Première ministre de Corée du Sud. Au casting, les abonnés de Netflix retrouveront Sul Kyung-gu (Kill Bok Soon) et Kim Hee-ae (Queenmaker, The World of the Married) dans les rôles principaux. Disponible le 28 juin 2024 sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de Déferlante ?

Dans un paysage politique tumultueux, Park Dong-ho, le Premier ministre sud-coréen, et Jeong Su-jin, la vice-Première ministre, s'affrontent dans une féroce lutte politique. Tandis que Park complote pour assassiner le président corrompu, Jeong tente de contrecarrer son plan afin de s'emparer du pouvoir. Mais cet assassinat n'est que le début. Faisant preuve d'une détermination sans faille, les deux ennemis n'hésitent pas à mobiliser toutes les ressources à leur disposition, entraînant les spectateurs dans un tourbillon d'intrigues et de trahisons.

Quels acteurs au casting de Déferlante ?

Sol Kyung-gu : Park Dong-ho

Kim Hee-ae : Jeong Su-jin

Kim Mi-sook : Choi Yeon-sook

Lee Hae-young : Han Min-ho

Kim Hong-pa : Jang Il-joon

Im Se-mi : Seo Jeong-yeon

Kang Sang-won : Lee Man-gil

Oh Min-ae : Yoo Jeong-mi

Où voir Déferlante en streaming ?

Déferlante sort le 28 juin 2024 sur Netflix. Pour découvrir tous les épisodes de cette mini-série politique, ainsi que les nombreuses autres productions sud-coréennes de la plateforme de streaming (Mask Girl, Ballerina, The 8 Show) il suffit de s'abonner à partir de 5,99 euros par mois (pour un abonnement essentiel avec publicités), 13,49 euros par mois (abonnement standard) ou 19,99 euros par mois (abonnement premium).