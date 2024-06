Becoming Karl Lagerfeld : la série est-elle fidèle à la réalité ?

Comprendre le Karl Lagerfeld avant son arrivée chez Chanel en tant que directeur artistique, c'est le credo de la série Becoming Karl Lagerfeld, disponible sur Disney +.

Karl Lagerfeld, couturier de génie, est le sujet de la série événement Becoming Karl Lagerfeld (anciennement Kaiser Karl), disponible sur la plateforme Disney ++. Elle a été créée par Isaure Pisani-Ferry, Jennifer Have et Raphaëlle Bacqué, autrice de la biographie éponyme parue en 2019 chez Albin Michel. Adaptée de cette enquête journalistique menée par la reporter au Monde, la série raconte l'éclosion de cette légende de la mode, à la fin des années 1970.

Pour jouer cette personnalité hors du commun qu'est Karl Lagerfeld, la production a choisi le comédien allemand Daniel Brühl, à l'étoffe internationale (Good bye Lenin!, Rush, Inglourious Basterds). Très préoccupé par la fidélité au personnage qu'il a incarné, le comédien a raconté sa méthode de travail très rigoureuse pour ne rien rater des traits du Kaiser : il a visionné des nombreuses images d'archives et lu trois biographies sur Karl Lagerfeld, loué un appartement à Saint-Germain-des-Prés pour baigner dans l'atmosphère du Paris du couturier, et également rencontré Patrick Hourcade, un ami de l'artiste qui lui a donné des conseils sur son apparence générale.

Quelle est l'intrigue de Becoming Karl Lagerfeld ?

En 1972, Karl Lagerfeld, 38 ans, ambitionne de devenir le couturier français le plus reconnu à une époque où Yves Saint Laurent est la figure incontestée de la mode. Après sa rencontre avec Jacques de Bascher, jeune dandy dont il s'éprend, il se mesure à la prestigieuse maison de couture co-dirigé par Pierre Bergé. Entre rivalités de clans et conflits d'egos, fêtes et décadence, amours tragiques et amitiés grandiose, Karl Lagerfeld est en quête éperdue de reconnaissance.

Quels acteurs au casting de Becoming Karl Lagerfeld ?

Daniel Brühl : Karl Lagerfeld

Alex Lutz : Pierre Bergé

Théodore Pellerin : Jacques de Bascher

Arnaud Valois : Yves Saint Laurent

Agnès Jaoui : Gaby Aghion

Sunnyi Melles : Marlene Dietrich

Jeanne Damas : Paloma Picasso

Claire Laffut : Loulou de la Falaise

Paul Spera : Andy Warhol

Carmen Giardina : Anna Piaggi

Féodor Atkine : Antony de Bascher

Caroline Archambault : Armelle de Bascher

Victoire Du Bois : Anne de Bascher

Lisa Kreuzer : Elisabeth Lagerfeld

Anouk Féral : Rosemarie Le Gallais

Julia Faure : Francine Crescent

Clara Bretheau : Diane de Beauvau-Craon

Où voir Becoming Karl Lagerfeld en streaming ?

Made in France, la série Becoming Karl Lagerfeld est diffusée en exclusivité sur Disney+ depuis le 7 juin 2024. Afin de profiter des épisodes de cette saison 1, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 5,99 euros par mois, l'offre Premium à 11,99 euros par mois (119,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 8,99 euros par mois (89,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.