Mon petit renne : la série phénomène de Netflix inspirée d'une histoire vraie, avec une grosse différence

La série Netflix "Mon Petit Renne" connait un succès fulgurant grâce au bouche-à-oreille. Son histoire forte est inspirée de véritables événements, à quelques différences près.

C'est le carton auquel personne ne s'attendait. Sortie discrètement le 11 avril 2024, la série Mon Petit Renne est devenue le programme le plus vu de la plateforme à travers le monde. Du 15 avril au 21 avril 2024, la série a réalisé 13,3 millions de vues, un très joli score pour une mini-série sortie un jeudi et qui n'a pas été vendue comme l'un des programmes événements du mois.

Il faut dire que l'intrigue de Mon Petit Renne a de quoi intriguer. Adaptée de l'histoire vraie de son créateur Richard Gadd, la série suit un humoriste qui travaille dans un bar et qui devient rapidement l'obsession de Martha, une femme vulnérable et seul. Le coup de coeur en apparence inoffensif vire rapidement au harcèlement et la stalkeuse va de plus en plus loin. Attention toutefois, la série aborde des thématiques difficiles, comme les violences sexuelles ou l'addiction.

Comme dit plus haut, Mon Petit Renne s'inspire directement de l'expérience vécue par Richard Gadd, créateur et acteur principal de la série. En 2015, alors âgé d'une vingtaine d'années, il est victime d'une stalkeuse plus âgée. Mais pour qu'elle ne se reconnaisse pas dans la série ou qu'elle ne soit pas harcelée à son tour, le comédien a changé certains événements et les noms des protagonistes.

Parmi les principaux changements opérés par la série de Netflix, on retrouve la conclusion même de cette histoire. Dans la série, Martha est arrêtée et plaide coupable de harcèlement, écopant neuf mois de prison et une injonction d'éloignement pour cinq ans. Dans la vraie vie, on ne sait pas vraiment ce qu'est devenue la véritable stalkeuse. Richard Gadd assurait dans les colonnes du Times qu'elle n'est cependant pas allé en prison mais qu'elle avait bien l'interdiction de le contacter. Le créateur de la série assure ainsi qu'il ne voulait pas "jeter en prison quelqu'un d'aussi instable mentalement" mais que la situation était "résolue".

Quelle est l'intrigue de Mon Petit Renne ?

Donny Dunn est un humoriste fauché qui travaille comme barman. Il fait la rencontre de Martha, une femme seule qui développe une obsession pour lui. Cette relation malsaine vire au harcèlement et va avoir de terribles répercussions, le forçant à affronter un traumatisme profondément enfoui. Inspirée du seul en scène de Richard Gadd primé et présenté au festival Fringe d'Edimbourg.

Quels acteurs au casting de Mon Petit Renne ?

Richard Gadd : Donny

Jessica Gunning : Martha

Nava Mau

Où voir Mon Petit Renne en streaming ?

Mon Petit Renne est une mini-série en sept épisodes d'une durée d'une trentaine de minutes environ. Pour la découvrir, c'est exclusivement sur la plateforme de streaming Netflix qu'il faut se rendre. Le géant de l'audiovisuel est accessible uniquement par abonnement. Plusieurs offres existent : la standard avec pub (5,99 euros par mois), la standard (13,49 euros par mois) et la premium (19,99 euros par mois).