Soulèvement : un nouveau film coréen épique est à voir cette semaine sur Netflix

Un film sud-coréen débarque bientôt sur Netflix : Soulèvement, qui a pour décor les invasions japonaises de la Corée sour la dynastie Joseon. Les infos sur le programme.

Drame historique spectaculaire et lutte de pouvoir sanglante dans Soulèvement, le nouveau film sud-coréen disponible sur Netflix le 11 octobre 2024. Ce long-métrage d'action met en scène une période bien précise de l'histoire coréenne, celle de la guerre Imjin, marquée par l'invasion de la Corée par les forces japonaises entre 1592 et 1598, qui a causé la mort de millions de civils et militaires des deux camps.

Produit par Moho Film, Soulèvement compte comme producteur exécutif Park Chan-wook, le réalisateur et scénariste sud-coréen multi-primé (Old Boy, Mademoiselle, Decision to leave). Dans ce film à gros budget et aux décors spectaculaires, on retrouve un casting de stars sud-coréens mondialement connues comme Park Jung-min (Hellbound), Gang Dong-won (Peninsula, Broker), Cha Seung-won (Night in Paradise), Kim Shin-rok (Hellbound) ou encore Jin Seon-kyu (Kingdom).

Quelle est l'intrigue du film Soulèvement ?

En 1592 en Corée, sous la dynastie Joseon. Les destins de Jong-ryeo, fils du plus haut responsable militaire, et Cheon-yeong, son serviteur maîtrisant les arts martiaux et qui rêve de se libérer de sa condition, se croisent à nouveau. Devenus adversaires, les deux anciens amis - irréconciliables ? - bataillent entre dilemmes moraux et lutte des classes.

Quels acteurs au casting du film Soulèvement ?

Dong-won Gang : Cheon-young

Jung-min Park : Jong-ryeo

Seung-won Cha : Roi Seonjo

Jung Sung-il : Genshin

Seon-kyu Jin : Ja-ryeong

Kim Shin-rok : Bumdong

Kim Hyun

Où voir le film Soulèvement en streaming ?

Le film Soulèvement est à voir en exclusivité sur Netflix à partir du 11 octobre 2024. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).