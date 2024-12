Pierre Niney, Emmanuelle Bercot et Gilles Lellouche se donnent l'affiche dans Goliath, drame de Frédéric Tellier sorti en 2022.

Sorti le 9 mars 2022, Goliath est un drame porté par Pierre Niney, Gilles Lellouche et Emmanuelle Bercot. Il suit une militante contre l'usage des pesticides, un avocat spécialiste en droit environnemental, et un lobbyiste d'un géant de l'agrochimie, qui vont entrer en contact après l'acte radical d'une anonyme. Le long-métrage réalisé par Frédéric Tellier s'inspire d'une histoire vraie, celle du scandale du glyphosate, pesticide renommé dans le film sous le nom de "tétrazine".

Le glyphosate est un produit chimique que l'on retrouve dans les herbicides et qui permet d'éliminer les plantes indésirables. Il est non seulement efficace, mais surtout peu cher, ce qui explique que beaucoup d'agriculteurs ont pu l'utiliser. Cependant, c'est un produit controversé accusé d'être toxique pour l'environnement et responsable de problèmes de santé. Si le Centre international de recherche sur le cancer l'avait classé comme "cancérogène probable" en 2015, il a toutefois été autorisé par l'Union européenne jusqu'en décembre 2022.

Le réalisateur Frédéric Tellier a enquêter pendant plus de cinq ans sur les scandales phytosanitaires et le glyphosate, milieu qu'il qualifie de "très opaque". Il explique ainsi dans le dossier de presse que "peu de livres parlent du milieu des lobbies, et très peu de lobbyistes de l'agrochimie, d'hommes politiques soi-disant engagés ou de journalistes spécialisés acceptent de raconter, de témoigner". En recoupant des témoignages en revanche, il arrive à écrire le scénario et donne naissance à ce thriller !

Synopsis - France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l'usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d'un géant de l'agrochimie. Suite à l'acte radical d'une anonyme, ces trois destins, qui n'auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s'entrechoquer et s'embraser.