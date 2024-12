Cent ans de solitude : le chef-d'œuvre de Gabriel García Márquez adapté en série

"Cent ans de solitude" est une série colombienne réalisée par Laura Mora et Alex García López basée sur le célèbre roman du même titre. À découvrir le 11 décembre 2024 sur Netflix.

On aurait pu croire que le roman emblématique de Gabriel García Márquez, Cent ans de solitude, était inadaptable, et pourtant, Netflix l'a fait ! Ce livre qui ne ressemble à aucun autre, considéré comme le plus représentatif du réalisme magique, nous plonge dans l'histoire d'une famille sur sept générations. Mais l'histoire de cette dynastie pourrait aussi bien être celle de toute l'humanité : évolution, décadence, amour, guerre, révolution et faits surnaturels constituent une fresque unique et intemporelle. Malgré la difficulté de la tâche, cette nouvelle série promet de maintenir intacte l'essence, la richesse et la poésie du roman en le transposant au petit écran. Défi réussi ? Réponse dès le 11 décembre sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de la série Cent ans de solitude ?

Dans Cent ans de solitude, après s'être mariés contre la volonté de leurs parents, les cousins José Arcadio Buendía et Úrsula Iguarán entreprennent un long voyage afin de prendre un nouveau départ. C'est alors qu'ils fondent Macondo, une ville utopique. L'histoire de ce lieu, qui deviendra mythique, sera marquée par plusieurs générations de la lignée des Buendía, condamnée à vivre cent ans de solitude. Guerres absurdes, massacres et conflits propres à l'histoire colombienne jalonnent l'existence des personnages, tourmentés par la folie et prédestinés à des amours impossibles.

Quels acteurs au casting de Cent ans de solitude ?

Claudio Cataño : Colonel Aureliano Buendía adulte

Jerónimo Barón : Aureliano Buendía enfant

Marco González : José Arcadio Buendía

Leonardo Soto : José Arcadio fils

Susana Morales : Úrsula Iguarán

Ella Becerra : Petronila

Carlos Suaréz : Aureliano Iguarán

Moreno Borja : Melquiades

Santiago Vásquez : Aureliano Buendía adolescent

Viña Machado : Pilar Ternera

Ruggero Pasquarelli : Pietro Crespi

Où voir Cent ans de solitude en streaming ?

Si vous appréciez les drames historiques et les sagas familiales, rendez-vous sur Netflix dès le 11 décembre 2024 : les huit premiers épisodes de la série Cent ans de solitude seront disponibles. Ensuite, les huit derniers épisodes seront dévoilés. Pour profiter des séries et films de la plateforme de streaming, trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (5,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (13,49 euros par mois) ou la formule premium (19,99 euros par mois).