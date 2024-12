Ne dis rien : c'est quoi ce nouveau thriller historique en 9 épisodes à voir sur Disney+ ?

Synopsis, casting, streaming… Tout savoir la mini-série sur le conflit nord-irlandais "Ne dis rien", à voir sur Disney+.

Thriller historique sur Disney+ avec Ne dis rien, une série de 9 épisodes adaptée du best-seller de Patrick Radden Keefe, récemment classé au 19e rang des 100 meilleurs livres du XXIe siècle par le New York Times. L'intrigue prend racine dans les quatre décennies qu'ont duré les conflits armés nord-irlandais avec la disparition d'une mère de famille. La série est disponible à partir du 11 décembre 2024 sur Disney+.

Produite par FX Productions, la série a été créé par Joshua Zetumer (Traque à Boston, Robocop). Au casting de la série, des comédiens nord-irlandais comme Lola Petticrew (Here are the Young Men) dans le rôle de Dolours Price, Hazel Doupe (Your are not my mother) dans celui de Marian Price, deux femmes devenues de puissants symboles de la politique radicale, ou encore Anthony Boyle (Harry Potter, The Lost City of Z), qui interprète un stratège militaire charismatique en proie à des conflits.

Quelle est l'intrigue de la série Ne dis rien ?

1972, en Irlande du Nord. Jean McConville, mère célibataire de dix enfants, est enlevée chez elle. Elle n'a jamais été revue vivante. Quel rôle à eu l'Armée Républicaine Irlandaise (IRA) dans sa disparition ?

Quels acteurs au casting de la série Ne dis rien ?

Lola Petticrew : Dolours Price

Hazel Doupe : Marian Price

Anthony Boyle : Brendan Hughes

Josh Finan : Gerry Adams

Maxine Peake : Dolours Price plus âgée

Où voir la série Ne dis rien en streaming ?

La série Ne dis rien est diffusée en exclusivité sur Disney ++. Afin de profiter des épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 5,99 euros par mois, l'offre Premium à 13,99 euros par mois (139,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 9,99 euros par mois (99,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.