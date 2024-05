Pauline : intrigue, casting, streaming… Tout sur la série fantastique allemande sur Disney+

Pauline est une mini-série allemande de 6 épisodes. Cette aventure qui suit une super héroïne enceinte du fils du diable. Pauline est disponible en streaming sur Disney +.

Pauline, c'est la nouvelle série allemande de super héros présentée par Disney+. La célèbre plateforme de streaming propose les contenus de la franchise Marvel et Star Wars. Le service a ainsi habitué ses utilisateurs aux contenus de super héros. Mais Disney ++ aime également bousculer les codes du genre et proposer des séries à contre-courant comme Extraordinary, qui suivant une héroïne sans pouvoirs dans un monde de super héros.

Maintenant, le public peut découvrir Pauline, une série qui parle d'adolescence, de grossesse accidentelle et .... de Diable. Derrière cette série événement, on retrouve l'équipe de How To Sell Drugs Online (Fast) et notamment Sebastien Colley au scénario. Les six premiers épisodes de la série Pauline sont diffusés en streaming sur la plateforme Disney + depuis le 22 mai 2024.

Quelle est l'intrigue de Pauline ?

Pauline est une adolescente Allemande comme les autres qui profite de la vie. Un jour, elle est séduite par un jeune homme et tous deux passent la nuit ensemble. Peu après ce coup d'un soir, Pauline découvre qu'elle est enceinte. Comme si la situation n'était pas déjà assez compliquée, Pauline développe de drôles de super pouvoirs et tombe amoureuse de son plan d'une nuit. Qui n'est d'autre que le diable en personne.

Quel casting pour Pauline ?

Siraa-Anna Faal : Pauline Alceste

Pauline Alceste Ludger Bökelmann : Lukas

Lukas Lukas Alexander Von Horbastschewsky : Tony

Tony Johanna Hens : BrittaAndrea Sawatzki : Lillith

Lillith Amira Ghazalla : Eira

Eira Dimitrij Schaad : tammo

tammo Nikeata Thomson : Carla Alceste

Carla Alceste Sohel Altan Gol : Jason Alceste

Où visionner Pauline en streaming ?

Les six premiers épisodes de la saison 1 de Pauline sont disponibles sur le service de vidéo à la demande Disney+. La plateforme de streaming propose tous les contenus des franchises Disney, Starwars et Marvel. Disney + offre également de nombreux contenus exclusifs comme Pauline ou Extraordinary. Pour accéder au catalogue Disney +, vous pouvez vous abonner à partir de 5,99 euros par mois pour l'abonnement avec publicités, 8,99 euros par mois pour l'abonnement standard, et 11,99 euros par mois pour l'abonnement Premium.