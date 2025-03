La vie portera ses fruits : un K-Drama romantique sur plusieurs décennies sur Netflix

Nouvelle série sud-coréenne avec une grande saga romantique : La vie portera ses fruits, disponible sur la plateforme Netflix. Les infos sur le programme.

Aimer l'autre sans s'oublier soi-même, le secret d'un couple qui dure ? Celui formé par Ae Soon et Gwan Sik traverse les âges ensemble lourd de ces questionnements, elle rebelle et audacieuse, lui inébranlable et dévoué. Composée de 16 épisodes, la série La vie portera ses fruits est sortie sur Netflix le 7 mars 2025. Écrite par Lim Sang-choon (Fight for my Way, When the Camelia Blooms) et réalisée par Kim Won-seok (My Mister, Misaeng), la production sud-coréenne est annoncée depuis 2022 et très attendue par les fans du genre.

Trois actrices et acteurs ont été engagés pour interpréter les deux personnages principaux, les plus souvent visibles à l'écran étant IU, nom de scène de la chanteuse et actrice coréenne Lee Ji-eun, très connue dans son pays, et Park Bo-Gum, lui aussi chanteur en plus de jouer la comédie depuis plus d'une dizaine d'années.

Quelle est l'intrigue de la série La vie portera ses fruits ?

L'histoire au long cours d'une jeune fille imaginative et d'un garçon plus terre-à-terre nés dans les 1950 sur l'île coréenne de Jeju, à travers les vicissitudes et les victoires de toute une vie.

Quels acteurs au casting de la série La vie portera ses fruits ?

IU : Ae Soon

Park Bo-Gum : Gwan Sik

Moon So-ri : Ae Soon, âgée

Park Hae-Joon : Gwan Sik, âgé

Kim Tae-yeon : Ae Soon, enfant

Lee Cheon-mu : Gwan Sik, enfant

Choi Dae-hoon : Sang Gil

Na Mun-hee : Chun Ok

Baek Ji-won : Gyeong Ja

Oh Jung-se : Byeong Chul

Kim Yong-rim

Lee Soo-kyung

Jeong Yi-seo

Lee Soo-mi

Yeom Hy-ran

Où voir la série La vie portera ses fruits en streaming ?

Vous pouvez visionner la série La vie portera ses fruits en exclusivité sur Netflix depuis le 7 mars 2025. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).