Back in Action : le film d'action de Netflix avec Cameron Diaz vaut-il le coup ? Notre critique

Le film d'action "Back in action", qui marque le retour de Cameron Diaz à l'écran, est disponible sur Netflix. On l'a vu avant sa sortie, voici notre avis.

Après une pause de plus de dix ans, Cameron Diaz revient sur les écrans avec une comédie d'action le 17 janvier 2025 sur Netflix. La dernière fois qu'on a vu la comédienne américaine à l'écran, c'était en 2014 dans Annie, l'adaptation de la comédie musicale du même nom, avec Jamie Foxx qu'elle retrouve donc ici.

Écrit par Brendan O'Brien, scénariste de Nos pires voisins et de Ninja Turtles : Teenage Years et réalisé par Seth Gordon, metteur en scène de Baywatch : Alerte à Malibu et la série Atypical, le film Back in action met en scène deux agents de la CIA qui ont tout plaqué pour leur vie de famille, qui se retrouvent forcés de reprendre du service lorsque leurs couvertures sont découvertes.

Mais Back in action est-il à la hauteur des espérances ? Si vous cherchez un film d'action divertissant et sans prise de tête, le long-métrage réalisé par Seth Gordon rempli sa part du contrat. Principalement grâce au charme de son casting (Cameron Diaz et Jamie Foxx en tête, mais aussi Glen Close ou Andrew Scott), le film sauve les meubles, malgré des chorégraphies d'action vues et revues. Mais si vous cherchez une comédie d'action qui élève un peu le niveau que ce que la plateforme de streaming a l'habitude d'offrir, vous risquez d'être déçus. Back in action est lourdement écrit, pétri de personnages archétypaux, et si quelques vannes font effectivement sourire, l'ensemble ne suffit pas à tenir en haleine ou à maintenir le suspense. Pas catastrophique donc, mais pas mémorable non plus.

Quelle est l'intrigue de Back in action ?

Alors qu'ils ont démissionné depuis longtemps de la CIA pour fonder une famille, Emily et Matt sont rattrapés par leur passé lorsque leur couverture est démasquée...

Quels acteurs au casting de Back in action ?

Cameron Diaz

Jamie Foxx

Mckenna Roberts

Kyle Chandler

Glenn Close

Andrew Scott

Jamie Demetriou

Fola Evans-Akingbola

Tom Brittney

Pierre Bergman

Lee Charles

Alfredo Tavares

Katrina Durden

Ivan Ivashkin

Robert Besta

Où voir Back in action en streaming ?

Back in action sera disponible sur la plateforme Netflix le 17 janvier 2025. Pour accéder à ce service de streaming, souscrire à un abonnement payant sera nécessaire. Il s'agit d'un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard (avec pub), à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).