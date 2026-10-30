Femmes, enfance, carrière... La folle vie de Patrick Stewart

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© People Picture/Kochan/REX/SIPA
En 2017, au cours d'une interview au Mirror, l'interprète du Capitaine Picard est revenu sur le décès de ses collègues, Leonard Nimoy et Anton Yeltsin. Ce qui lui a fait songer à sa propre mort : "Il n'y a pas un jour qui passe où je ne pense pas à ma propre mortalité [...] Ma génération a été décimée, tant d'acteurs nous ont quittés", se remémore-t-il, évoquant Alan Rickman, Roger Rees mais aussi Alan Howard. Toutefois, le comédien shakespearien l'admet : son métier d'acteur l'aide à vivre la vie à 100%. Patrick Stewart est décédé le 29 octobre 2026, à l'âge de 86 ans, après un court combat contre la maladie d'Alzheimer et la démence à corps de Lewy.
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Manon Bricard